Jarige Lex Immers: 'Eindelijk weer eens een echte Haagse sliding maken'

Lex Immers mocht maandagochtend 34 kaarsjes uitblazen. Naast cadeautjes van zijn kinderen en vrouw, had ADO Den Haag ook een presentje in petto voor de routinier. Na een week vakantie gaat de residentieclub weer trainen. 'Ik ben niet iemand die thuis hoeft te zitten op zijn verjaardag', zegt Immers op Radio West. 'Ik vind het prima om te trainen.'

'We trainen op het Zuiderpark', vervolgt Immers. Op jeugdcomplex De Aftrap. De komende tijd trainen we daar op kunstgras. ADO is bezig om daar een grasveld te prepareren.'

Dat doet de Haagse club omdat het volgend seizoen in het Cars Jeans Stadion weer natuurgras heeft liggen. Het veld is net aangelegd en zal de komende weken groeien zodat het sterk genoeg is als de competitie begint.

Luister hier het gesprek tussen Lex Immers en presentator Bas Muijs terug

'Haagse sliding'

Veteraan Immers is blij met natuurgras onder zijn noppen komend seizoen. 'Op je 34ste voel je soms wel eens dat je op kunstgras hebt gespeeld. Als je wakker wordt bijvoorbeeld. Ik ben geen achttien of negentien meer. Gras is voordelig als je in een hogere leeftijdscategorie zit.'

'Weer eens een vlammend seizoen', daar hoopt Immers op. Wat meer tackles en slidings maken. De afgelopen jaren is dat toch minder geweest. Je moet op kunstgras anders voetballen. Komend seizoen ga ik weer eens een ouderwets Haagse sliding maken.'

