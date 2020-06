Blije gezichten bij volle klassen op Haagse basisschool ‘t Palet

Voor de meeste leerlingen was het heel even leuk dat er geen les werd gegeven. Maar al snel werd duidelijk dat school werd gemist: 'Hier is het veel leuker. Dan zie je je vrienden weer.' Maar niet alleen vrienden en vriendinnetjes werden gemist, ook de juf of meester: 'We krijgen nu meer les en hier kan ze het ons beter uitleggen.'

Vanwege corona heeft de basisschool maatregelen getroffen. Zo is er een continurooster, zijn ouders niet welkom op het schoolplein, worden gymlessen buiten gehouden, pauzeren de klassen op verschillende tijden en zijn er de bekende hygiënemaatregelen.

Probleem

Toch hoeven de kinderen zich niet te houden aan de anderhalvemeterafstand. In tegenstelling tot de leerkrachten, die ook gebruik maken van spatschermen op hun bureau. Maar die afstand is nog wel een probleem voor juf Mariska Tetteroo: 'Zojuist waren ze aan het werk en dan wil je toch eigenlijk gaan rondlopen, even kijken waar ze zijn en ze op weg helpen. Dat kan nu niet. Dus controle mis ik wel. Dat maakt het wel lastiger.'

Hoewel leerkrachten, vanwege de kans op besmetting met het coronavirus, de ruimte hebben om thuis te blijven, heeft daar op 't Palet niemand gebruik van gemaakt. Wel hebben zo’n zestig van de 720 leerlingen zich afgemeld. Volgens directeur Oscar Demesmaeker wijkt dat aantal niet heel erg van het gemiddelde aantal afmeldingen. 'Ik denk dat ik er per klas zo’n twee niet heb. Dus dat valt mee.' Onder de ziekmeldingen zijn geen kinderen met het coronavirus.

LEES OOK: Basisschool De Springbok in Den Haag weer open na coronabesmetting