HTM blij met staatssteun: 'Tien miljoen euro verlies in plaats van zeventig miljoen'

De Haagse vervoersmaatschappij HTM is blij met de ruim anderhalf miljard euro die de regering uittrekt om het openbaar vervoer te steunen. Door de coronacrisis lijdt het Haagse bedrijf miljoenen euro's verlies. 'Dankzij de steun hebben we in 2020 tien miljoen euro verlies, in plaats van zeventig miljoen', zegt HTM-directeur Jaap Bierman in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf.

'Als algemeen directeur ga ik over de stabiele financiële huishouding', vervolgt Bierman. 'Als negentig procent van klanten niet kan komen en ook niet mag komen van de overheid dan heb je een groot probleem.'

De overheid heeft ruim anderhalf miljard beschikbaar gesteld om de problemen in het ov op te vangen. 'Ik bedank de belastingbetaler en overheid voor de grootschalige steun', zegt Bierman. 'Die is nodig. Er wordt aan het openbaar vervoer gevraagd om te blijven rijden, maar we kunnen en mogen veel minder passagiers vervoeren. Sinds 1 juni rijden we zelfs weer volgens normale dienstregeling.'

Hele grote verliezen lijken voorkomen te kunnen worden

De anderhalf miljard gaat naar negen ov-bedrijven. 'Ik zat namens de regionale vervoersmaatschappijen in het overleg', vertelt de HTM-directeur. 'Ik heb wekelijks en daarna dagelijks met de minister van Financiën en de staatssecretaris overlegd. Dat is een heel spannend proces. Maar gelukkig heeft het anderhalf miljard opgeleverd. Voor de HTM lijkt een heel groot verlies voor dit jaar voorkomen te kunnen worden. Tien miljoen verlies is nog steeds pijnlijk voor het bedrijf, maar niet ondraaglijk.'

Voor 2021 is het de grote vraag hoe het verder gaat met het coronavirus. 'We hebben veel vaste kosten zoals materiaal en personeel', zegt Bierman. 'En weinig variabele kosten. Dus als je moet blijven rijden, gaan de kosten door maar heb je minder inkomsten. Als er geen vaccin is, verwacht ik dat we ook in 2021 verlies zullen lijden.'

LEES OOK: Coronacrisis kost Den Haag vele tientallen miljoenen euro's extra