Zomers warm aan het einde van de week: 'Ook kans op onweersbuien'

Na de bewolkte en relatief frisse afgelopen dagen schiet de temperatuur eind deze week ineens de hoogte in. 'Het wordt echt zomers warm', vertelt Omroep west-weerman Huub Mizee.

Deze dinsdag verloopt echter nog bewolkt, al blijft het wel droog. 'Die wolkenvelden worden vanaf de Noordzee aangevoerd', legt Mizee uit. 'Daar is de lucht altijd wat vochtiger. Misschien zijn er later de dag wat opklaringen. Er staat een zwak tot matige noordenwind. Het is eigenlijk heel rustig weer. Het wordt ongeveer 16 graden, omdat de Noordzeetemperatuur nog niet veel hoger is.'

Die opklaringen hebben we volgens de Omroep West-weerman te danken aan een klein hogedrukgebied dat tussen Denemarken en Nederland komt te liggen. In de nacht naar woensdag daalt de temperatuur door die opklaringen naar 6 of 7 graden. 'Heerlijk koel.'

Warmere lucht

Woensdag begint met zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking opnieuw toe. Die komt dan vanuit uit het oosten opzetten. 'Langzaam maar zeker komt er weer wat warmere lucht vanuit die richting onze kant op', vertelt Mizee. 'Misschien dat hierdoor later op de dag ook wat regen zal vallen. Het wordt dan ongeveer 18 graden en er staat maar weinig wind.'

Donderdag wordt een vergelijkbare dag: bewolkt met in de loop van de dag enige tijd regen. 'Dat is goed voor de natuur', benadrukt Mizee. 'Met een toenemende noordoostenwind wordt het ook dan 18 of 19 graden. Een prima temperatuur.'

Regen- en onweersbuien

Vrijdag schiet de temperatuur plots de hoogte in. 'Dan wordt het ineens 26 graden. Echt zomers warm, door een oostenwind die warme lucht aanvoert. Maar dit resulteert zaterdag dan wel weer in een paar regen- en onweersbuien.' Ook zondag moeten we rekening houden met een bui.

'Begin volgende week blijft de temperatuur aan de hoge kant', vertelt Mizee. 'Met ook dan zo nu en dan een bui.'

