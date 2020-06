OM: 22-jarige Leidschendammer niet overleden door arrestatie

De 22-jarige Leidschendammer die in september vorig jaar overleed na zijn arrestatie, is niet omgekomen door toedoen van de politie. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte dinsdag bekend dat dat een van de uitkomsten is van het definitieve sectierapport.

De man werd op maandag 2 september 2019 aangehouden in het huis van zijn ouders in Leidschendam. Hij was in verwarde toestand en zijn familie had zelf de politie gebeld. Volgens de politie verzette de man zich bij zijn aanhouding.

Eenmaal op het politiebureau bleek hij in een 'zorgelijke toestand' en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden.

Andere lezing

Zijn familie heeft een andere lezing van de gebeurtenissen. Volgens hen heeft man zich niet verzet bij zijn aanhouding en is hij zonder verwondingen uit huis gehaald.

Dat hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht, doet hen vermoeden dat er iets gebeurd moet zijn op het politiebureau of in een politiecel.

Doodsoorzaak bekend

Uit het definitieve sectierapport blijkt dat ‘geen door uitwendig mechanisch geweld opgeleverde afwijkingen waren die de noodzaak tot ziekenhuisopname en het uiteindelijke overlijden kunnen verklaren’, volgens een arts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Volgens het OM betekent dat: 'dat het handelen van de politie niet heeft bijgedragen aan het overlijden van de man.' Waar de man wel aan overleden is wel bekend maar niet bekendgemaakt. 'Uit privacy-redenen en uit respect voor de omgekomen man en zijn familie' schrijft het OM.