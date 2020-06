Politie en FIOD vallen woning in Monster en zonnestudio in Den Haag binnen

De politie en de FIOD hebben dinsdagochtend meerdere invallen gedaan in het kader van een witwasonderzoek. Daarbij werden een villa aan de Madeweg in Monster en een zonnestudio in het Wateringse Veld in Den Haag doorzocht.

Er was dinsdag veel politie aanwezig rondom de woning in Monster. Daar waren ook hondengeleiders bij. Ook de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) deed onderzoek. Op foto's is te zien dat onder meer de dakpannen van het huis doorzocht worden door mensen met mondkapjes en handschoenen.

Ook bij de zonnestudio in het Wateringse Veld was de FIOD dinsdagochtend aanwezig. De exploitant van de zonnestudio zou ook de eigenaar van de villa in Monster zijn. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt dat er vanochtend op meerdere plekken is gezocht, maar kon verder nog niets kwijt over het onderzoek. Ook bij een woning in Zoetermeer zou een inval geweest zijn.