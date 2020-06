Niet bewezen misbruikverhaal ging als lopend vuurtje door Katwijk, maar vrouw wordt niet vervolgd

Een 66-jarige vrouw uit Katwijk is door de Haagse rechtbank vrijgesproken van het opzettelijk zwartmaken van haar buurman. De Katwijkse had in 2014 van haar dochter gehoord dat ze jarenlang misbruikt was door haar buurman. Die beschuldiging is nooit bewezen en leidde nooit tot een vervolging. De Katwijkse had het wel aan twee vriendinnen verteld, waarna het verhaal uitlekte en als een lopend vuurtje door het dorp ging. Daarop deed de buurman aangifte van laster.

De vrouw benadrukte twee weken geleden tegenover de rechter dat het er haar niet om te doen was de buurman zwart te maken in het dorp. De rechter is het met haar eens dat het uitlekken van het verhaal niet haar schuld is. 'Ze heeft haar hart gelucht bij personen die ze vertrouwde. Gelet op de vertrouwelijke band had verdachte niet kunnen voorzien dat het gerucht zich als een olievlek over Katwijk zou verspreiden.'

Het Openbaar Ministerie vroeg twee weken geleden zelf ook om vrijspraak. Het OM had de vrouw eigenlijk helemaal niet willen vervolgen, maar moest dat alsnog doen omdat de buurman dit via een speciale procedure had afgedwongen.

Haat laten varen

De vrouw en de man zijn nog altijd buren. 'Vrienden zullen we niet worden', zei de Katwijkse tijdens de behandeling van de strafzaak. Maar ze hoopt dat haar buurman 'de haat wil laten varen' en dat er in de toekomst misschien weer normaal gegroet zou kunnen worden.