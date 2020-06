Toch de avondvierdaagse lopen met speciale thuiseditie: 'Eigen feestje van maken'

De meeste edities van de avondvierdaagse worden eind mei en begin juni gelopen. Toen alle evenementen afgelast moesten worden vanwege het coronavirus, kon ook de vierdaagse nergens meer doorgaan.

'Elk jaar doen er een half miljoen kinderen mee. We vonden het heel jammer om het helemaal niet door te laten gaan, dus zijn we op zoek gegaan naar een alternatief', vertelt Marielle Vissers van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). De avondvierdaagse, ook wel geschreven als avond4daagse, is een initiatief van de bond.

Routes via een speciale app

Dankzij de Home Edition kunnen kinderen de komende tijd toch aan de wandel. En daar hoef je geen rondjes voor in je eigen huis te lopen. 'Je vertrekt vanaf je eigen huis. Als je je inschrijft, krijg je beschikking over de speciale app eRoutes. Die genereert dan een route vanaf het punt waar je wil vertrekken.'

Er zijn drie afstanden om uit te kiezen: 2,5 kilometer, 5 kilometer en 10 kilometer. 'Je kunt meedoen tussen 1 juni en 31 augustus. Dat doen we om de drukte te voorkomen. De kans is klein dat je nu echte drukte krijgt, want je vertrekt ook van een eigen punt. En voor mensen die nu niet op vakantie gaan, is het leuk om in de zomervakantie te doen', aldus Vissers.

Officiële medaille

Toch is het ook niet de bedoeling om drie maanden de tijd te nemen voor die vier wandelingen. 'Als je bent gestart, heb je twee weken de tijd om vier dagen te lopen', vertelt Vissers. Lopen kan wel wanneer je maar wilt: weekend of gewoon een woensdag, ochtend of avond.

Wie de vier dagen uitloopt, krijgt de officiële medaille van de avondvierdaagse. 'Die is genummerd, naar hoeveel keer je gelopen hebt. Kinderen vinden dat stoer. En we willen kinderen er ook niet op laten wachten. Het leeft echt onder kinderen, ze zijn het ook ieder jaar gewend.'

Eigen feestje maken

Meedoen aan deze editie van de avond4daagse kost 5 euro. Er zijn inmiddels al 20.000 inschrijvingen. 'We krijgen veel enthousiaste reacties en zien op social media al veel berichten van mensen', vertelt Vissers. 'Mensen kunnen er hun eigen feestje van maken. Sommigen organiseren een eigen intochtje, of zwaaien onderweg naar opa en oma, of het is bij thuiskomst leuk versierd.'

