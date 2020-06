Toiletten en douches op campings eerder open: 'De telefoon gaat gelijk over'

Campingeigenaren waren al opgelucht toen het verbod op recreatief overnachten werd opgeheven, maar het bleef toch even behelpen. Tot 1 juli moesten de sanitaire voorzieningen namelijk dichtblijven. Toch weerhield het mensen er niet van om te gaan kamperen en werden er behoorlijk creatieve oplossingen bedacht.

Dat is volgende week niet meer nodig. Vanaf 15 juni mogen de toiletten en douches op campings toch weer open. Dat heeft het kabinet dinsdag besloten, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van de NOS. Vanaf 15 juni zijn toeristen ook weer welkom in Nederland. Het is logisch om de heropening van de toiletten en douches op campings daarmee gelijk te trekken, is de redenering.

Campingplaats op vakantiepark Delftse Hout | Eigen foto

Direct nieuwe boekingen

Campingeigenaar Rozemarijn Dees is ontzettend blij met het nieuws. 'Het is fantastisch! Hier zitten we sinds 1 april op te wachten. Eindelijk kunnen we gewoon weer gaan doen waar we goed in zijn', vertelt ze. Met Hemelvaart en Pinksteren waren er wel gasten, maar verder is het 'bedroevend rustig' op de Katwijkse camping.

'Wij hebben geen plekken met eigen wateraansluiting, dus de gasten moesten het doen met hun eigen chemische toilet. Dat vinden mensen voor twee of drie nachten prima, maar daarna willen ze gewoon weer douchen', aldus Rozemarijn. 'Ik ben heel blij dat het sanitair weer open mag! De boekingen komen nu al binnen. Iedereen heeft het bericht gezien en ze beginnen gelijk te bellen voor eind juni.'

Rustige start voor het hoogseizoen begint

Ook op vakantiepark Delftse Hout in Delft merken ze de gevolgen van het besluit al. 'De telefoon gaat gelijk over nu, er wordt al geboekt', vertelt eigenaar Pim Meijkamp. 'We zijn het kabinet erg dankbaar dat wij nu ook verder mogen. We staan bijna leeg. Er zijn 20 mensen, terwijl we er 160 kunnen hebben.'

Pim Meijkamp van vakantiepark Delftse Hout | Eigen Foto

De mensen waren eerst nog erg terughoudend met boeken. 'Dat gaat echt niet veranderen als je niet naar het toilet of de douche kan. Mensen vinden dat raar', aldus de eigenaar. 'We zijn er heel erg blij mee! We hebben natuurlijk ook allerlei maatregelen getroffen. Het is ook belangrijk dat we nu niet direct het hoogseizoen in rennen. Nu kunnen we een rustige start maken.'

