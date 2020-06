Zwemmer Haagse Trekvlietbrug in ziekenhuis overleden

De zwemmer die dinsdagmiddag door de brandweer uit het water bij de Haagse Trekvlietbrug is gehaald, is in het ziekenhuis overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Twee andere zwemmers zijn uit het water tussen de wijken Laak en Binckhorst gehaald en werden in de ambulance gecontroleerd.

De drie kwamen dinsdag rond 14.30 uur in de problemen. De brandweer kwam direct met groot materieel in actie. 'We hebben opgeschaald naar een groot duikalarm', zegt de woordvoerder. 'We hebben zoveel mogelijk hulpdiensten nodig bij het opsporen van de zwemmer. Ook is er een traumahelikopter opgeroepen.'

De drie mannen waren dinsdagmiddag gaan zwemmen, totdat ze in de problemen kwamen. Twee van de zwemmers konden snel uit het water worden gehaald, maar het laatste slachtoffer werd pas om 15.10 uur gevonden. De zwemmer werd op de kant gereanimeerd, en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De inzet heeft niet mogen baten, want 's avonds overleed de zwemmer alsnog. De recherche doet verder onderzoek naar wat bij de Trekvlietbrug is gebeurd.