Tulpenpiramide langs A13 is klaar

Het valt op langs de snelweg: Een twaalf meter hoge tulpenpiramide. En zo heet hij ook. Hij staat bij Delft, is eigendom van de Stichting Land Art Delft en is bedacht naar aanleiding van het themajaar Gouden Eeuw, dat was vorig jaar. En nu is hij klaar en opgebouwd.

'Om je meteen maar even uit de droom te helpen: Hij is niet gebakken en dus niet van porcelein', zegt initiatiefnemer Paula Kouwenhoven. Samen met haar man Jeroen bedacht ze het plan om het Nederlandse icoon met de beroemde Delftse kleuren op te richten. 'Maar dan kom je er toch al snel achter dat het een iets groter project is dan gedacht', vult ze aan.

Het is dus geen porcelein. 'Dan zou je echt een fundering moeten gaan maken', maar polystyreen. Bij Royal Delft - de 'officiële producent van het echte Delfts Blauw - is de vaas in delen uiteindelijk geheel en al volgens de traditie met de hand beschilderd. Op de plek langs de A13 is vervolgens een houten frame gebouwd, en daar zijn de piramidestukken overheen geplaatst.

Voor de eeuwigheid

En nu staat de piramide dus fier rechtop langs de snelweg. 'Hij staat hartstikke stevig, en blijft er ook gewoon staan', zegt Kouwenhoven. Woensdag 17 juni is de officiële onthulling, maar die is slechts voor een beperkt aantal mensen toegankelijk in verband de coronamaatregelen.

En wat heeft het nou allemaal gekost? 'Daar moet je niet over praten. Dan gaan er altijd weer mensen roepen dat het te duur is. Laten we gewoon hier nou gewoon van genieten. Fijn dat we weer even met iets anders bezig kunnen zijn dan met rassenrellen en corona', zegt de initiatiefnemer.