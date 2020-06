Pinpasdief slaat zeker vier keer toe in de regio

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 9 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op maandag 2 maart wil een 68-jarige vrouw geld opnemen bij een automaat aan de Nassaulaan in Delft. Voor ze naar binnen gaat in de ruimte waar de geldautomaat staat, gaat er ook een man naar binnen. 'Hij stak zijn pas in de automaat en vroeg me in het Engels of hij daarmee kon pinnen. Ik heb gezegd dat ik dat niet wist en ben zelf gaan pinnen', zegt de vrouw.

'Die meneer is achter in het gebouwtje gaan staan. Ik heb gepind en kreeg 50 euro. Dat kon ik net pakken, want het ging gelijk weer weg. Maar mijn pinpas kwam nooit meer terug. Toen heb ik het nummer van de automatenservice gebeld. Terwijl ik stond te bellen kwam de man weer terug. Hij stak een pas in de automaat en pakte er 100 euro uit.'

'Dat was mijn geld'

Op dat moment gaan alle alarmbellen af bij de vrouw. Ze kijkt in de bankapp op haar telefoon en ziet dan dat de 100 euro die de man net meenam, van haar rekening is opgenomen. De man is dan al verdwenen. Het is niet bekend wat de man precies heeft gedaan om de pas van de vrouw in handen te krijgen. Haar pincode is waarschijnlijk afgekeken toen ze zelf geld opnam.

Het slachtoffer gaat snel naar huis en neemt contact op met de bank om haar pas te laten blokkeren. Maar in de tussentijd is er al 750 euro van haar rekening gehaald. Daarbij is de verdachte in beeld. Het gaat om een wat oudere man met een grote donkere bril.

De verdachte in Delft | Beeld: Politie

Nog drie keer in beeld

Dezelfde man heeft nog zeker drie slachtoffers gemaakt in de regio. Op dinsdagmiddag 31 maart gebeurt er precies hetzelfde bij een 67-jarige mevrouw bij een geldautomaat aan de Lange Kerkdam in Wassenaar. Ook zij krijgt te maken met de man met de grote bril, die haar pas in handen weet te krijgen. Dit slachtoffer is 700 euro kwijt.

De verdachte in Wassenaar | Beeld: Politie

Op zaterdag 4 april worden de pas en code gestolen van een 88-jarige meneer op de Dorpsstraat in Zoetermeer. Hier bemoeit de verdachte zich met de pintransactie van de man, zogenaamd om hem te helpen. Ook dit slachtoffer denkt dat de pinpas niet meer uit de automaat komt. Maar voordat meneer zijn pas heeft laten blokkeren, is de man er al mee op pad geweest. Van dit slachtoffer is er 980 euro van zijn rekening opgenomen.

De verdachte in Zoetermeer | Beeld: Politie

Mobiele telefoons gekocht

Diezelfde zaterdagmiddag 4 april, nog geen uur later, gebruikt de man de pas van een 66-jarige meneer uit Pijnacker om te gaan winkelen. Het slachtoffer is opgelicht bij een automaat aan de Oostlaan en daarna is er ruim 2700 euro afgeschreven. De man koopt onder andere mobiele telefoons en heeft ook contant geld opgenomen bij een geldautomaat. Uit onderzoek weet de politie dat dezelfde man ook actief is geweest in Woerden en Haarlem.

De verdachte in Pijnacker | Beeld: Politie

In alle gevallen is niet precies duidelijk wat de man heeft gedaan om de slachtoffers te beroven van hun pinpas. Laat nooit toe dat iemand zich met uw pintransactie bemoeit. Breek in zo'n geval de transactie af en vraag of die persoon weg wil gaan. Als u iets afwijkends ziet bij een geldautomaat, pin er dan niet en neem contact op met de bank of de politie.

'Heel somber en verdrietig geweest'

De vrouw die in Delft het slachtoffer is geworden, is flink geschrokken van wat haar is overkomen. 'Ik ben heel erg somber en verdrietig geweest. Ik durfde niet meer te pinnen. Het leek wel of hij persoonlijk aan me had gezeten. Dat is het ergste van alles. Dat iemand aan je privé zit zonder iets te vragen, dat vind ik het meest afschuwelijke', vertelt ze.

Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem