Waardevolle sieraden gestolen tijdens babbeltruc: 'Krijg ze nooit meer terug'

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 9 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer woont in een seniorenwoning aan de Athenestraat in Zoetermeer. Op dinsdag 14 april om 15.45 uur wordt er aangebeld. Niet bij de centrale ingang, maar direct bij de voordeur. Er staan twee mannen voor de deur die zeggen dat ze de slimme energiemeter komen controleren. Eén van hen laat een pasje zien. 'Ik dacht: dat is prima', vertelt de vrouw.

Omdat ze inderdaad net zo'n slimme meter in huis heeft, vind ze het geen gek bezoek. Ze laat de twee binnen en in de woonkamer praat ze met één van de mannen over de elektriciteit. In de tussentijd loopt de andere man door het huis om in alle kamers de radiatoren te controleren. 'Ik had het nog niet door. Ik dacht: het zal allemaal wel', zegt de vrouw.

Sieraden afdoen

Dan wordt de vrouw gevraagd haar sieraden af te doen. De man vertelt dat dit moet omdat ze haar handen moet wassen om te controleren of ze huiduitslag krijgt. Als dat zo is, dan is het water niet goed, zo maakt hij haar wijs. De vrouw doet wat hij vraagt en legt haar sieraden op tafel. 'Dat vond ik vreemd, maar je gaat er in mee.'

Ze gaat naar de badkamer om haar handen te wassen. Beide mannen blijven buiten de badkamer staan, zeggen dat alles in orde is en vertrekken. Als ze terugkomt in de kamer, ziet het slachtoffer meteen dat haar sieraden van tafel zijn gestolen. 'Ik ben er nog achteraan gevlogen, maar toen waren ze al weg natuurlijk. Toen heb ik gelijk 112 gebeld.'

'Krijg sieraden nooit meer terug'

'Ik denk dat ik te goed van vertrouwen ben en in mensen geloof. Ik wil het slechte in mensen niet zien', vertelt het slachtoffer. 'Je denkt: dit gebeurt mij niet, maar het gebeurt je wel. Je trapt er gewoon in. Ze zijn zo gewiekst, zien er vriendelijk en netjes uit. Je denkt: ze kunnen inderdaad van het elektriciteitsbedrijf zijn.'

'Emotioneel gaat het niet goed met me. Mijn sieraden hadden emotionele waarde. Onder andere de trouwring van mij en mijn man, die ik in elkaar had laten zetten. En een kettinkje van mijn man. Dan is er wel een verzekering, maar dat maakt het niet goed voor me. Ik krijg het nooit meer terug.'

De trouwring van het slachtoffer | Foto: juwelier

Bewakingsbeelden

Een camera in de straat heeft de twee verdachten gefilmd. Ze zijn allebei licht getint en dragen een spijkerbroek met een kort jack. De man rechts is vermoedelijk rond de 40 jaar oud en tussen de 1,80 en 1,85 meter lang. Hij heeft kort zwart haar en een fors postuur. De man die links van hem loopt is iets jonger en kleiner, tussen de 30 en 35 jaar oud en ongeveer 1,75 meter lang. Hij heeft een normaal postuur en ook kort zwart haar.

Meerdere bewoners van de Athenestraat hebben de politie verteld dat de mannen die dinsdagmiddag bij verschillende huizen hebben aangebeld met hetzelfde verhaal. Maar in al die gevallen is het hen niet gelukt om binnen te komen.

'Let alsjeblieft op'

Het slachtoffer waarschuwt anderen voor dit soort babbeltrucs: 'Mensen, let alsjeblieft op. Laat niemand binnen. Het kan gewoon niet meer. Sommige mensen zijn zo gemeen. Ik ben hierdoor echt heel erg gewaarschuwd en heb mijn les geleerd. Maar het is te laat.'

Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem