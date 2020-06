Leids studentenleven klaar voor nieuw studiejaar op 1,5 meter afstand

Bij studentenvereniging Quintus aan de Boommarkt in Leiden is sinds maandagavond de mensa weer open. Groepen tot 30 man zijn nu weer welkom de meeste verenigingen. 'We zijn heel blij dat we weer deels open kunnen', zegt voorzitter Harold Janssen. 'We hopen wel op te kunnen schalen binnenkort, maar de volle borrelzalen die we gewend zijn zullen we nog even moeten vergeten.' Hij gaat er vanuit dat de vereniging voorlopig de 1,5 meter in acht zal moeten nemen.

En de traditionele El Cid-week zit er ook even niet in. De week waarin bijna vierduizend eerstejaars kennismaken met de stad, de universiteit en de studentenverenigingen zal nu deels digitaal moeten. In de eerste dagen is er een virtuele introductie op een digitaal platform. Daarna zijn er vanaf zondag 9 augustus tot woensdag 19 augustus kleinschalige activiteiten in de Leiden. Elk groepje wordt een dag uitgenodigd in de stad.

Enorme uitdaging

De afgelopen weken heeft het overkoepelende orgaan voor alle studentenverenigingen, de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKVV), in werkgroepjes plannen gemaakt voor de heropening van de verenigingen. 'Het is niet alleen hoe je je pand inricht met die 1,5 metermaatregel, maar we moesten bijvoorbeeld ook antwoord vinden op de vraag hoe we de El Cid-week zouden gaan doen en hoe de kennismakingstijd gaat verlopen', legt Hein Laterveer van de PKVV uit. 'Het was ongetwijfeld de grootste uitdaging van de afgelopen jaren voor verenigingen.'

Hoeveel nieuwe leden zich zullen aanmelden in tijden van corona is afwachten, maar de meeste verenigingen zijn nu nog financieel gezond. Zeker is wel dat het een bijzonder jaar gaat worden voor de nieuwe lichting eerstejaars. 'Ik leef wel met ze mee', zegt Laterveer. 'Het lijkt me niet makkelijk om zo lang nog bij je ouders te moeten zitten terwijl je een nieuwe stap wil zetten en wil gaan feesten.'

Ondanks de 1,5 meter raadt hij studenten aan om zich aan te sluiten bij een vereniging. 'Juist ook omdat het onderwijs voorlopig deels digitaal zal zijn is het fijn om elkaar toch te kunnen ontmoeten op een vereniging.'

LEES OOK: Grote evenementen worstelen met coronacrisis