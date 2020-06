Verdachte vader (30) doodschudden baby Waddinxveen blijft in cel

De 30-jarige man uit Waddinxveen die ervan wordt verdacht zijn acht weken oude baby vorig jaar te hebben doodgeschud, blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag besloten. De verdachte ontkent: 'Dat is echt niet gebeurd. Ik krijg klap na klap. Ik houd van mijn kinderen.'

Het familiedrama speelde zich af op 16 januari 2019. De baby werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar het was al te laat. Het jongetje overleed in het ziekenhuis. De vader zou het kind een enkele keer hebben geschud. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) handelde de verdachte uit woede, omdat hij druk was met een computerspel. Maar volgens de vader handelde hij uit paniek, omdat zijn zoontje benauwd was.

Afgelopen maandag is de moeder van het jongetje nogmaals gehoord. Uit dat verhoor zou volgens de advocaat van de verdachte blijken dat het slachtoffertje in de periode voorafgaand aan het drama regelmatig zou kokhalzen. Ook zou hij verhoging hebben gehad. Maar volgens de officier van justitie heeft de vrouw dat niet zo verklaard. 'Volgens de moeder was de baby op het moment dat het gebeurde niet meer verkouden.'

Onderzoek doodsoorzaak

Deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) moeten nu uitsluitsel geven over de doodsoorzaak. Eerder zei de advocaat van de verdachte dat de baby enkele weken voor het fatale incident al een hersenbloeding zou hebben gehad. Op de bewuste dag zou die bloeding weer opgespeeld kunnen hebben, een zogenaamde 'rebled'. Ook zou de bloeding mogelijk zijn ontstaan doordat de jongen al problemen had aan de luchtwegen. Onzin, zei de officier destijds. Volgens haar was het een gezond kindje. De verwachting is dat voor de volgende zitting, begin augustus, het NFI-onderzoek is afgerond.

Daarbij is sprake van enige vertraging. De officier van justitie: 'De aanvraag voor het onderzoek is niet meteen doorgestuurd naar de deskundigen. Het is jammer dat het zo is gelopen.' De advocaat van de verdachte zei hierover teleurgesteld te zijn. 'Weken is er niets gebeurd en mijn cliënt bleef maar vastzitten.'

'Ik ben geen gevaar'

Sinds vorig jaar november zit de verdachte in de cel. Zijn advocaat: ‘Ik vraag me af of het nog gerechtvaardigd is om mijn cliënt langer vast te houden. Met een enkelband kan hij zich thuis op zijn toekomst richten.’ Ook zou er geen kans op herhaling zijn. Maar de officier van justitie is het daar niet mee eens. De verdachte en zijn inmiddels ex-vriendin hebben nog een dochtertje. De officier: ‘Het is niet voor niets dat zij op een geheim adres verblijven.’

'Ik ben geen gevaar voor mijn dochter. Ik wil haar niets aandoen. Ik houd van mijn kinderen', reageert de verdachte fel. 'Zoals de officier het zegt, is het echt niet gebeurd. Ik krijg klap, na klap.' De rechter: 'Het onderzoek duurt langer dan gehoopt, maar het gaat om een heftig feit. En er zijn op dit moment nog voldoende redenen u vast te houden.'