Bouw volkstuinencomplex Ypenburg: 'Ik doe het in mijn eigen tempo'

Hoe staat het met bouw van volkstuinencomplex Ypenburg? Het is een vraag die wij de afgelopen tijd meerdere keren binnenkregen in onze rubriek Rake Vragen. Een kleine twee jaar geleden bracht onze rubriek het verhaal over het opmerkelijke project, de bouw van een volkstuinencomplex met verandahuisjes in de Haagse wijk Ypenburg. Maar het project lijkt al tijden stil te liggen. Of toch niet?

De vraag roept enige irritatie op bij Willy Dewus, bedenker en eigenaar van het volkstuinencomplex in spe. 'Mensen zijn pusherig en daar hou ik niet van. Volkstuinencomplex Ypenburg komt er maar ik doe het wel in mijn eigen tempo.' Dewus staat ons te woord in zijn manege Ypenburghoeve, die vlakbij het toekomstige volkstuinencomplex ligt.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof er op het terrein van het volkstuinencomplex niet zoveel veranderd is sinds ons bezoek zo’n twee jaar geleden. De 36 opmerkelijke verandahuisjes in het stuk weiland aan de Brasserskade en de Rijswijkse Waterweg staan er ogenschijnlijk nog hetzelfde bij als destijds. Wel zijn er hekken geplaatst en is een stuk bestrating gekomen, maar verder?

'Al veel gedaan'

'Er is de afgelopen tijd best wel veel gedaan maar dat zie je niet echt', vertelt Dewus. 'Zo zijn er stroom- en waterleidingen aangelegd naar alle huisjes, vele duizenden meters leiding. Ook is er een bruggetje gemaakt, is een deel van het terrein bestraat en zijn er beukenhagen geplant.'

Toch geeft Dewus toe dat zijn planning voor de openstelling van het volkstuinencomplex niet is gehaald, want eerder dacht hij nog in maart 2019 open te gaan. Voor de vertraging zijn volgens Dewus verschillende redenen aan te wijzen. 'We hebben in de beginperiode van de aanleg van het volkstuinencomplex maandenlang vrijwel continu regen gehad, waardoor we niet veel konden doen.'

Eigen beheer

Maar niet alleen de weergoden zaten tegen. 'Ik heb al een tijd last van een blessure aan mijn schouder waardoor ik minder werk kan verzetten', legt Dewus uit. 'Je moet begrijpen dat wij al het werk aan het volkstuinencomplex zelf doen, niets wordt uitbesteed. Ik ben geen miljonair, dus we doen het in eigen beheer en dan gaat het sowieso langzamer dan wanneer je daar bouwbedrijven voor inhuurt. Het werk doen we er ook nog eens naast in het weekend.'

De komende tijd wordt er verder gewerkt aan de realisatie van het complex. Zo zal de bestrating verder worden afgemaakt, moeten de sanitaire voorzieningen er nog komen en ook de beplating op het terrein vraagt nog de nodige tijd en aandacht. De vertraging lijkt Dewus niet te deren. 'Ik laat mij niet opjagen, ik ben een perfectionist en wil dat het allemaal goed gebeurt.'

Open

Blijft de vraag wanneer volkstuinencomplex Ypenburg nu daadwerkelijk open? Dewus is stellig: 'Volgend jaar in ieder geval en waarschijnlijk al rond maart 2021. We willen dan een feestelijke opening geven, dus ik hoop jullie dan weer te zien.'

