Quarantainekunst: schilderijen achter de ramen

Het idee komt uit de koker van fotografe Daniella van Bergen, zij wil kunstenaars en kunstliefhebbers samen brengen. De kunstenaars leveren de werken aan die worden geëxposeerd achter ramen van woningen of bedrijven. Alle deelnemers komen in een app te staan, zodat je aan de hand van kaarten zelf je route kunt uitstippelen. De werken zijn te koop. In het totaal werken er nu ruim 40 kunstenaars mee en zijn er 60 adressen gevonden.

'We zoeken kunstliefhebbers die op de begane grond wonen maar als je nou op zes hoog woont en je wil toch je steentje bijdragen dan kun je ook een donatie doen, zodat je kunstenaars helpt deze tijd door te komen,' zegt Daniella van Bergen.

Simpel idee

'Dit is een heel simpel idee maar het werkt en dat is de kracht van quarantainekunst.nl,' vindt kunstenaar Marcello uit Den Haag. 'Ik hoorde over dit project en ik dacht meteen, hier wil ik aan meewerken. Toen bleek ik ook nog de eerste te zijn,' glimlacht hij.

Kunstenaar Danièle Knirim is heel enthousiast over de quarantainekunst. 'Ik vind het een tof project, het is laagdrempelig en goed voor mijn werk om door de hele stad te hangen. Dit kunstwerk', ze wijst naar een veelkleurig palet van kleurrijke handen, 'heb ik speciaal gemaakt in coronatijd. Het is een collage gemaakt van oude boeken.' Het werk hangt voor een raam in de Perponcherstraat in Den Haag. Toen de bewoonster van het pand hoorde dat Knirim meedeed bedacht ze zich geen moment. 'Ik heb al drie werken van haar en nu nog twee voor het raam. Ik vind het een supergoed initiatief.'

Ambitie

Quarantaine kunst is nog maar net van start gegaan maar is nu al succesvol en de ambities zijn groot. 'Uiteindelijk is het de bedoeling dat het landelijk gaat,' aldus van Bergen.