OM eist celstraf tegen Chinezen die wonen in Zoetermeers drugspand

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van dertien maanden geëist tegen twee Chinese mannen. Dit vanwege een grote drugsvondst in een woning aan de Wit-Geellaan in Zoetermeer vorig jaar september. Agenten vonden er, na klachten uit de buurt over stankoverlast, 140 kilo aan hard- en softdrugs.

Op zolder troffen ze er 66 kilo hennep aan. In een schuurtje lag ook nog eens 75 kilo MDMA, een grondstof voor de harddrug XTC. In een kast vond de politie een semiautomatisch pistool. Ook lagen er in de woning 250 blikken melkpoeder, die afkomstig zouden zijn van een ander misdrijf. De politie hield bij de inval op 23 september 2019 een 32-jarige Chinese man aan. Een dag later werd een tweede bewoner van het pand aangehouden, een 46-jarige man uit China.

Tijdens de zitting dinsdag bij de Haagse rechtbank ontkenden beide mannen iets geweten te hebben van de drugs of het wapen. Ze huurden alleen maar een kamer in de woning, zeiden ze. Een van de mannen had wel iets geroken van de wiet. 'Ik dacht dat het om parfum ging', verklaarde hij. 'Na een tijdje was ik eraan gewend.'

Berooide omstandigheden

Het OM houdt de mannen verantwoordelijk voor de hennep in de woning. Ook zouden ze meer geweten hebben van de herkomst van de blikken melkpoeder. Buren zouden de 46-jarige man hebben zien sjouwen met de blikken. Er is echter geen bewijs dat beide verdachten iets wisten van de MDMA of het wapen.

De 46-jarige verdachte presenteerde zich op de zitting als een slachtoffer van mensensmokkelaars. Hij was door een ‘slangenkop’, een criminele persoon of organisatie uit China, naar Zoetermeer gebracht. 'De slangenkop heeft alles voor me geregeld', zei hij. Maar daar moest hij wel flink voor betalen. De advocaat van de andere verdachte vindt het waarschijnlijk dat ook deze verdachte het slachtoffer is van mensensmokkel. 'Hij leefde hier in berooide omstandigheden.'

Restauranthouder

Het huurhuis aan de Wit-Geellaan stond op naam van een 38-jarige landgenoot van de twee verdachten, die de woning had onderverhuurd. Volgens het OM weet deze restauranthouder meer van de criminele herkomst van de blikken melkpoeder in de woning. Daarom zou hij een werkstraf van tachtig uur moeten krijgen. Deze derde verdachte zei dat hij in september 2019 helemaal niet in de Zoetermeerse woning is geweest. Dus had hij ook niets meegekregen van wat er allemaal gebeurde.

De rechter doet op 23 juni uitspraak.