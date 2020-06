'Persoonlijk contact is belangrijker dan ooit': Den Haag heeft 175 Lief & Leedstraten

Sinds kort is de Wachtumstraat de 175ste Lief & Leedstraat in Den Haag. Dat werd maandag gevierd met een digitale bijeenkomst. De Haagse wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, zorg) sprak met vertegenwoordigers van een aantal van die straten via een beeldverbinding in het stadhuis.

Het idee voor Lief & Leedstraten komt uit Rotterdam, nadat een vrouw daar onopgemerkt tien jaar lang dood in haar woning lag. Dat mag nooit meer gebeurden, is het idee. Inmiddels hebben veel gemeenten het initiatief overgenomen. Het grote aantal straten dat inmiddels in Den Haag meedoet, is voor de wethouder ook een aangename verrassing. 'We zijn vorig jaar februari begonnen, in oktober hadden we er 55, in december tachtig en nu al 175. Het gaat echt als een tierelier', aldus Parbhudayal.

Bloemetje

De straten die meedoen, krijgen 75 euro van de gemeente. Met dat geld kunnen de bewoners bijvoorbeeld een bloemetje kopen voor iemand die ziek is, of een cadeautje voor een nieuwe straatbewoner. Daarnaast sponsoren Fonds 1818 en een grote supermarktketen de Lief & Leedstraten. De wethouder: 'Met relatief weinig geld, bereiken we heel veel mensen. We kunnen er zo aan bijdragen dat mensen elkaar leren elkaar. Mensen krijgen oog voor elkaar. Dat is heel belangrijk. Want dat mensen niet weten wie hun buurman is, past niet in een stad met vergrijzing, een stad ook die zo dichtbevolkt is.'

De bedoeling was in eerste instantie dat tweehonderd straten het predicaat Lief & Leedstraat zouden krijgen. Omdat dat aantal al snel wordt bereikt, kan de lat omhoog, zegt de wethouder. Alleen is daarvoor geen geld meer. 'Maar ik ga wel kijken of ondernemers of andere partijen kunnen helpen.'

Naar elkaar omkijken

De 'gangmaker' van de Wachtumstraat, Vinesh Lalta, is ook op het scherm in het stadhuis te zien. Hij vertelt hoe hij via via van het project hoorde en samen met wat buren bedacht dat het ook bij hen in Morgenstond zou kunnen werken. 'Wij willen een zorgzame straat zijn. Een straat waar we als buren naar elkaar omkijken en oog voor elkaar hebben.'

Dat is iets wat wordt gewaardeerd, zeker midden in de coronacrisis, vertelt Lalta. 'Persoonlijk contact is belangrijker dan ooit en mensen kunnen daar nu ook beter de waarde van inschatten. En daar helpt dit ook enorm bij.'