Meerderheid raad Den Haag wil wapenstok voor boa's

Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil dat boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) een wapenstok krijgen. Het is wel een kleine meerderheid, want het scheelt slechts één stem. Dit blijkt uit een inventarisatie door mediapartner Den Haag FM.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, CDA, PVV, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Toekomst en de Partij van de Eenheid zijn voorstander van de wapenstok. Dat zijn 23 zetels, en de gemeenteraad van Den Haag heeft er 45. Niet alleen de raad is verdeeld. De discussie splijt ook de coalitie. VVD en CDA zijn dus voor, maar dat betekent dat D66, GroenLinks en PvdA tegen zijn.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is de grootste partij in de raad en wil dat de boa’s een wapenuitrusting krijgen. ‘Maar daar hoort dan wel een goede opleiding bij en een goede afstemming met de politie.' De partij pleit ook al jaren voor een boa-bodycam. Daar is inmiddels een proef over afgesproken. Voorstander Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP redeneert als volgt: 'Boa’s zijn anders opgeleid, maar komen steeds vaker in bedreigende situaties terecht. Je kunt hen dan beter uitrusten of meer politie inzetten. Meer politieagenten zijn komende jaren niet voorhanden en is dus geen oplossing op korte termijn.'

'Geen vervangers politieagenten'

Coalitiepartij D66 is tegen het bewapenen van de opsporingsambtenaren. Die partij vindt boa’s hartstikke belangrijk voor de stad, maar ze zijn volgens hen geen vervangers van politieagenten. Fractievoorzitter Hanneke van der Werf: 'Het probleem is niet een tekort aan wapens bij boa's, maar een tekort aan politieagenten. We kunnen veel winst behalen door boa en agent meer te laten samenwerken en elkaar aan te vullen.'

Minister Ferd Grapperhaus (CDA) wil op korte termijn starten met een proef waarbij boa’s een wapenstok kunnen krijgen. Wel alleen als burgemeester, politie en justitie dat in een bepaald gebied nodig vinden.

Verschillen tussen steden voorkomen

Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag wil dit voorstel bespreken in de lokale driehoek (burgemeester, politie en justitie). De driehoek gaat ook praten met Amsterdam, Rotterdam en Utrecht om grote verschillen tussen de grote steden te voorkomen, zegt een woordvoerster van Remkes.