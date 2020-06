Hagenaar gezocht voor schietpartij: 'U zou toch ook niet blijven wachten?'

De 49-jarige H. is betrokken bij een schietpartij in Leeuwarden en de politie is naar hem op zoek. Maar de Hagenaar is niet van plan zich te melden: 'Wij hebben niet geschoten. Ik ben weggegaan, ik was heel bang. U zou toch ook niet blijven wachten?', zegt de gezochte man tegen Omroep West. Zijn zoons van 24 en 27 jaar zijn wel opgepakt en zitten vast.

H. wil zijn kant van het verhaal vertellen, daarom meldt hij zich bij een verslaggever van Omroep West. 'Ik wil dat de waarheid boven tafel komt. Ik heb iedereen al geprobeerd, de politie, slachtofferhulp, maar niemand gelooft me,' zegt de Hagenaar boos. 'En aangifte doen tegen de jongen die nu het slachtoffer speelt, lukt niet, want dan word ik aangehouden. Ik wil de cel niet in.'

Op 13 maart rond 20:00 uur wordt er geschoten op de Auke Stellingwerfstraat in Leeuwarden. Volgens het OM Noord-Nederland raakt er niemand gewond. 'Er is een auto meerdere keren beschoten, maar wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht,' meldt een woordvoerder.

Poging tot moord

De politie arresteert dezelfde avond drie verdachten. 'Drie mannen uit Zoetermeer,' bevestigt het OM, 'twee broers van 24 en 27 jaar en een jongen van 17.' De twee broers zijn de zonen van H. Ze worden verdacht van poging tot moord. De 17-jarige Zoetermeerder is voorlopig vrijgelaten.

H. bevestigt dat hij op vrijdag 13 maart met de auto naar Leeuwarden is gegaan om één van zijn vijf zoons op te zoeken. De Hagenaar neemt twee zoons die in Zoetermeer wonen mee. 'En er gingen nog twee anderen mee, onder wie die jongen van 17. We waren met z’n vijven.'

Trein naar huis

De man met wie ze ruzie krijgen, is de ex-partner van de vriendin van zijn zoon. 'Die Antilliaan sloeg mijn zoon met een pistool op zijn kaak. Daarna rende hij weg en schoot twee keer in de lucht. Ik riep: 'Kom wegwezen', maar mijn zoon had zijn kaak gebroken, dus die moest ik achterlaten in het ziekenhuis. Ik heb de trein gepakt naar huis.'

Het OM bevestigt dat het motief van de schietpartij in de relationele sfeer ligt en dat er nog wordt gezocht naar twee verdachten, onder wie H. Er is een aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd. 'Ze mogen me komen zoeken. Ik ben niet bang. Ik woon op Scheveningen en ik weet zeker dat mijn buren me zullen helpen,' zegt H. zelfverzekerd.

'Ik wacht gewoon af'

Hoe het daadwerkelijk is gegaan, zal mogelijk blijken in de rechtbank in Leeuwarden op 16 juni. Dan dient de eerste inleidende zitting in de zaak. H. is niet van plan te gaan. 'Dan gaan ze me pakken. Ik wacht gewoon af.'