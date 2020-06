Theaterles zonder stemverheffing en aanraking: 'Hoe moeten we een liefdesscène spelen?'

Niet aanraken, afstand houden en niet te veel stemverheffing. Voor het Haags Theaterhuis is het een hele uitdaging. Volgens de leerlingen waren de theaterlessen via Zoom al een behoorlijk gedoe, maar nu ze elkaar weer mogen zien staan ze voor de volgende uitdaging. Want hoe speel je iemand die boos is zonder te veel te schreeuwen?

Theaterdocent Amanda Wolzak vindt het ook allemaal erg ingewikkeld, maar er zijn mogelijkheden volgens haar. 'Het belangrijkste is dat je die afstand bewaard, ook hebben we alle deuren opengezet zodat de ventilatie optimaal is. We zingen niet en beperken onze stemverheffing.'

De les begint met een fluisteroefening. Al snel wordt deze oefening veranderd in een uiting van frustratie waarin de leerlingen toch behoorlijk aan het schreeuwen zijn. 'Als we stemverheffing doen dan nemen we meer afstand van elkaar, we gebruiken de gehele ruimte, ook zorg ik ervoor dat het maar van korte duur is. De emotie mag niet te lang duren, ik denk dat het dan wel kan, maar voor ons is het ook allemaal nieuw en aftasten,' vertelt Wolzak.

Rollebollen

Maar hoe speel je in deze tijd een liefdesscène? Na een diepe zucht en een lange stilte zegt Wolzak: 'Ik weet het niet. Ik regisseer veel liefdesscènes waarin stelletjes aan het rollebollen zijn. Je kan natuurlijk je daarin aanpassen en de emotie vanuit het lijf laten komen, vanuit de ogen, maar je moet er toch niet aan denken dat we elkaar over een jaar nog steeds niet mogen aanraken. Ik vind het absoluut verschrikkelijk.'