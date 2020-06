Demonstratie tegen politiegeweld in Leidschendam-Voorburg gaat niet door, Malieveld is alternatief

Een demonstratie tegen politiegeweld in Leidschendam-Voorburg die was aangekondigd voor zaterdag gaat niet door. De gemeente verwacht dat het protest duizend mensen op de been zal brengen. Voor zo'n grote groep mensen is er - op basis van de noodverordening en de coronavoorschriften - geen geschikte locatie in de gemeente.

De demonstratie was vorige week aangemeld. De organisator ging toen uit van 250 tot 300 deelnemers. Maar omdat de demonstratie is gedeeld via sociale media en nieuwssites verwacht de gemeente - die benadrukt dat het demonstratierecht een belangrijk grondrecht is - veel meer mensen.

Daarop heeft burgemeester Klaas Tigelaar overleg gevoerd met de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en Johan Remkes als voorzitter van de Veiligheidsregio. Vervolgens is het Malieveld in Den Haag aangeboden als alternatieve locatie. Daar kan wel op anderhalve meter van elkaar gedemonstreerd worden zonder dat er risico’s optreden voor de volksgezondheid. Of hierop wordt ingegaan, is nog niet duidelijk.