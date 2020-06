Overleden zwemmer bij Haagse Trekvlietbrug is 47-jarige man

De zwemmer die dinsdag overleed nadat hij in de problemen was geraakt in het water bij de Haagse Trekvlietbrug is een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat heeft de politie woensdag laten weten. Hoe de man in de problemen is geraakt is nog onduidelijk.

De zwemmer werd dinsdagmiddag door de brandweer uit het water gehaald en overleed later in het ziekenhuis. Samen met twee andere zwemmers was de man rond 14.30 uur het water tussen de wijken Laak en Binckhorst ingedoken waarna hij in de problemen kwam. De twee andere zwemmers zijn door de hulpdiensten ook uit het water gehaald en zijn in de ambulance gecontroleerd.

Nadat de hulpdiensten vernamen dat het trio in nood verkeerde werd er direct actie ondernomen met groot materieel. 'We hadden zoveel mogelijk hulpdiensten nodig bij het opsporen van de zwemmer', zei een woordvoerder van de brandweer dinsdag. 'Ook is er een traumahelikopter opgeroepen.'

Reanimatie

Twee van de zwemmers konden snel uit het water worden gehaald, maar het laatste slachtoffer werd pas om 15.10 uur gevonden. De man werd op de kant gereanimeerd, en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De inzet mocht niet baten, want 's avonds overleed de zwemmer alsnog. De politie onderzoekt nog hoe het kon gebeuren en vraagt daarom getuigen zich te melden. Volgens een woordvoerder sprak het drietal Nederlands en waren het bekenden van elkaar.

Of de stroming een rol heeft gespeeld, is onbekend. Eddy Middeldorp van naastgelegen roeivereniging De Laak: 'Wij roeien daar vaak op en neer en wij hebben daar nooit iets van gemerkt.' Dat beaamt ook Tijn van den Boom, roeier bij een andere verenging in de buurt H.S.R.V. Pelargos. 'Ik heb daar nog nooit last van stroming gehad.' Toch wijst ondernemer Leo van Ruyven van Paviljoen Kobus op het gemaal in de buurt. 'De stroming kan daar van af hangen, gaat hij linksom of rechtsom.'