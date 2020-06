Gestolen kunst teruggevonden in kringloopwinkel: 'Dit verzin je toch niet'

Even dacht de Haagse kunstenaar Gordon Meuleman dat hij in de maling werd genomen, maar na het zien van een foto was hij overtuigd. Vier kunstwerken die vorig jaar gestolen werden uit een tijdelijke galerie in winkelcentrum Kijkduin doken op in een kringloopwinkel in Rijswijk. Inmiddels heeft Meuleman de werken terug. 'Ik denk dat ze alleen maar meer waard zijn geworden.'

De werken zijn gemaakt door Meuleman en Sophia den Breems, samen vormen ze het duo SOGOshow. Na de inbraak vorig jaar juli in de galerie in Kijkduin had Meuleman niet gedacht de kunstwerken ooit terug te zien. 'Tot dat telefoontje vorige week. Een man had vier doeken voor een paar tientjes gekocht bij de kringloop in Rijswijk. Hij vond ze zo mooi, wilde er twee zelf houden en twee verkopen. Toen hij research ging doen naar de werken kwam hij er al snel achter dat het om onze gestolen kunstwerken ging. Hij schrok zich een hoedje en zocht meteen contact met ons.'

Meuleman kocht zijn eigen werken voor hetzelfde aankoopbedrag terug en beloofde de vinder een speciaal kunstwerk voor hem te maken. 'Dat is wel het minste wat ik kan doen. Hij vond ons werk echt mooi, lacht Meuleman. 'Dit verzin je toch niet, dat die werken daar ineens opduiken. We waren wel even in shock.'

Wat krasjes

Hoe de werken in de kringloopwinkel terecht zijn gekomen weet Meuleman niet precies. 'Dat is de politie nu aan het onderzoeken.' Dat zegt ook Ronald van Kringloop Den Haag. 'We hebben geen idee. We hebben tien vrachtwagens rondrijden die spullen ophalen. De politie gaat het nu uitzoeken, ze zijn hier vanmorgen nog geweest.' Een politiewoordvoerder bevestigt dat het onderzoek naar de schilderijen loopt.

De schilderijen zien er nog goed uit. Hier en daar wat krasjes en strepen, maar dat maakt Meuleman niet uit. 'Het zijn nu kunstwerken met een verhaal geworden. Ik koester die krassen. Ik denk dat ze alleen maar meer waard zijn geworden.'

LEES OOK: Quarantainekunst: schilderijen achter de ramen