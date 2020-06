Wanhopige Wesley wil naar huis: 'Ik zit vast in Cambodja in een gewelddadige relatie'

November vorig jaar. De 30-jarige Wesley besluit samen met zijn Spaanse vriend Jose zijn geluk te beproeven in Cambodja. Ze gaan daar in Kampot hun droom achterna, gaan werken in de horeca en hopen er ooit een eigen café te beginnen. Maar al snel blijkt, volgens de Hagenaar, dat Jose agressief en jaloers is. 'Ik belandde in een gewelddadige relatie.' Met als dieptepunt afgelopen 25 mei. Jose zou de Hagenaar in zijn gezicht hebben geslagen, tegen zijn ribben hebben geschopt en uiteindelijk hebben willen wurgen. 'Ik leef al maanden in angst en stress.'

De relatie is inmiddels beëindigd en Wesley heeft melding van het geweld gemaakt bij de politie in Cambodja. Maar hij zegt het gevoel te hebben dat de agenten zijn melding niet serieus nemen, omdat hij niet uit Cambodja komt. 'De politie vertelde mij dat er al een aangifte tegen Jose loopt van iemand anders die hij zou hebben aangevallen. Agenten zouden hem daar eerst voor moeten arresteren voordat ik officieel aangifte kan doen.'

Vriendin komt in actie

Naast de mishandeling zou Jose ook het paspoort van zijn ex-geliefde hebben beschadigd. Wesley: 'Mijn visa is al twee maanden geleden verlopen en ik kon het niet laten verlengen vanwege de staat van mijn paspoort. Ik voel me zo gevangen. 'Hij wil niets liever dan terug naar huis, maar daarvoor heeft hij geld nodig. Iets dat hij niet heeft, want sinds corona ligt ook de horecabranche in Cambodja op zijn gat. Zijn inkomstenbron is daardoor grotendeels weggevallen.

Daarom is Angelique de Leeuw uit Berkel-Enschot nu een inzamelingsactie op internet gestart. 'Wesley heeft geen familie die hem kan helpen en ik ben doodsbang dat hij het geweld niet overleefd', aldus een zeer bezorgde Angelique. Volgens haar gaat het om een bedrag van drieduizend euro. 'Als ik het kon betalen, had ik dat meteen gedaan, maar ik heb het gewoon niet.' Op de vraag of het de eigen schuld van haar vriend is dat hij zo in de penarie zit, antwoordt ze. 'Wesley had misschien niet voor de charmes van deze gast moeten vallen, maar ja hij was verliefd. Het is gewoon een schat die in de hel terecht is gekomen.'

Wesley Smitskam | Foto's: Privé

Buitenlandse Zaken

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken laat weten Wesley te kennen en hem waar kan te helpen. 'Zo kunnen we hem bijvoorbeeld assisteren bij het doen van aangifte, maar uiteindelijk moet hij dat zelf doen. Zijn reisdocument ligt klaar, maar die moet hij in persoon ophalen. Hij is ook zelf verantwoordelijk voor de kosten. Wij kunnen hem daarin wel bijstaan door een rekeningnummer te openen waar zijn vrienden, die nu de actie zijn gestart, geld op kunnen storten.'

Op dit moment woont de Hagenaar op een voor zijn ex-vriend geheim adres. 'Voor nu ben ik veilig. Maar ik ben helemaal afhankelijk van anderen en dat voelt zo kut.' Angelique is er echter niet gerust op. 'Het is een kwestie van tijd. Als Jose hem in de gaten krijgt, kan het zo maar eens voorbij zijn.' Daarom hoopt ze met haar actie Wesley zo snel mogelijk weer 'een dikke knuffel te kunnen geven.' En dat hoopt hij ook. 'Ik ben Angelique zo dankbaar. Dit betekent heel veel voor mij.'