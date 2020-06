Koningin Máxima bezoekt Parnassia Den Haag en praat over impact coronapandemie

Koningin Máxima bracht woensdagochtend een werkbezoek aan een locatie van geestelijke gezondheidszorginstelling Parnassia in Den Haag. Het bezoek ging over de gevolgen van de coronapandemie voor de geestelijke gezondheidszorg.

De koningin sprak met mensen met psychische problemen over de impact van de coronapandemie op hen en de gevolgen voor hun behandeling. Leden van de cliëntenraad vertelden over de mogelijkheden tot (beeld)bellen, online behandelingen en huisbezoeken. Verder kreeg Máxima een toelichting op de online behandeling Super Brains. Deze app helpt mensen met ADHD om regie over hun leven te houden.

Vervolgens ging de koningin in gesprek met zorgverleners over toekomstperspectieven in de psychiatrie, met zorg op maat en op afstand als uitgangspunt. Ook kwam het medisch contactcentrum aan bod, dat 24 uur per dag, zeven dagen in de week contact met patiënten en naasten wil houden om direct inhoudelijke zorg te kunnen bieden.