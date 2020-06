Dierenasiels in coronatijd: 'Een boterhammetje minder eten'

Dierenasiel Alphen aan den Rijn was dicht tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis. Nu het weer open is, met inachtneming van alle coronaregels, is beheerder Richard Buitendijk wel te spreken over de gang van zaken: 'Het is eigenlijk overzichtelijker.' Ook het Haags Dierencentrum overweegt coronamaatregelen blijvend in te voeren. Maar de zorgen blijven.

Het Goudse Dierenopvangcentrum heeft nog geen versoepelingen doorgevoerd, vertelt Anneloes Boot. 'Dit is ons hoogseizoen, met veel kittens, maar ook krolse poezen die overlast geven en krolse katers. We kijken nu echt per week: hoeveel dierenverzorgers en hondenuitlaters hebben we nodig. Dus er zijn wel meer mensen dan een paar weken geleden, maar op afstand. En we blijven gewoon op afspraak werken.'

Dat geldt ook voor het Haags Dierencentrum. Voor honden moest daar altijd al een afspraak worden gemaakt. 'Maar we waren echt een open organisatie waar iedereen binnenkwam en in de verblijven met plaatsbare katten kon rondlopen om te kijken of er iets tussen liep wat ze heel erg leuk vonden', vertelt Inge Vercauteren. 'Door corona hebben we besloten dat het beter is om het op afspraak te doen, zodat we het kunnen controleren, alles reinigen en desinfecteren. Dat loopt eigenlijk best heel goed.'

Gerichter werken

'Het pand leent zich er niet heel erg voor om iedereen tegelijk binnen te laten, omdat er een vrij smal gangetje is. Dat betekent dat je veel concessies moet doen in je gastvrijheid en mensen buiten op straat tussen linten moeten wachten met strepen op de vloer... En dan is het ook niet gezegd dat áls je dan binnenkomt je zomaar met een dier naar buiten kan lopen.'

Het Haags Dierencentrum overweegt de situatie te houden zoals die nu is. 'Mensen vinden het eigenlijk prettig werken. Want je krijgt toegewijde aandacht. Je loopt niet met een groep door zo'n kamer heen. En het is heel specifiek: je kunt zeggen 'Ik ben geïnteresseerd in kat X', en dan is het personeel bij ons zo opgeleid en het kent de katten in principe zo goed, dat het kan inschatten, op basis van de gegevens en het telefonisch contact, of er een match is. Dus je gaat veel gerichter te werk. En wij zien nu ook niet dat er minder snel geadopteerd wordt, dus er blijft heel veel vraag.' Het is wel afwachten hoe het kittenseizoen zich ontwikkelt, 'maar voorlopig blijven we wel met afspraken werken.'

Lekker overzichtelijk

Hetzelfde geldt voor Dierenasiel Alphen aan den Rijn, vertelt beheerder-eigenaar Richard Buitendijk. Het asiel is weer open, maar wel op afspraak, en één persoon tegelijk naar binnen. Lekker overzichtelijk. 'Wellicht blijven we het zo doen. Je weet precies waar je aan toe bent, je hoeft niet te gaan zitten wachten of er überhaupt wel iemand komt.'

Buitendijk: 'Na de laatste persconferenties van het kabinet gaan mensen weer voorzichtig reserveren voor het pension. Het is mondjesmaat, maar mensen durven weer.' Toch is de bezetting nog steeds 70 tot 80% lager dan normaal. Desondanks is de situatie in Alphen aan den Rijn niet heel erg nijpend: 'Wij houden het wel vol. We hebben niet veel mensen in dienst en normaal gesproken moet je hele batterijen vakantiekrachten gaan inhuren. Dat hoeft nu niet, dus daar bespaar je weer wat.'

Buffertje

Ook in Gouda merken ze dat de mensen weer voorzichtig aan vakantie gaan denken: de interesse in honden loopt wat terug, mensen wachten wellicht met het in huis halen van een dier tot ze weer terug denken te zijn van vakantie. Marian Hendriks van Streekdierentehuis ’t Julialaantje in Rijswijk vertelt dat het er erg rustig is. 'Het is een financiële strop, zeker wat betreft de pensioninkomsten. Het moet niet heel lang zo doorgaan, natuurlijk... we hebben wel een buffertje, maar je gaat je wel zorgen maken als dit nog heel lang door blijft gaan.'

'Meestal is het hoogseizoen voor pensiondieren tot augustus en dan wordt het wat rustiger, en ja, je hoopt dat mensen in eigen land weer wat meer durven te doen. Dat mensen die nu hebben afgebeld voor het hoogseizoen misschien later nog een keer weggaan, in oktober ofzo. Soms is het ineens erg druk in november, ik hoop het, maar je weet het eigenlijk nooit van tevoren.'

Omdenken

Het pension van het Haags Dierencentrum ligt ook nog steeds vrijwel stil. Er zijn wel weer wat dieren en wat reserveringen. Maar het is schraal ten opzichte van andere jaren: 'Van juni tot en met begin september zijn onze topmaanden, daar draaien we financieel bij wijze van spreken op', vertelt Inge Vercauteren, 'en dat gaan we dit jaar natuurlijk niet halen.'

Het Haags Dierencentrum krijgt steun van de overheid, maar 'er zullen consequenties zijn. We zullen als organisatie moeten gaan omdenken. We hebben als goed doel altijd al de kosten zo laag mogelijk gehouden. Dat is al echt helemaal uitgeknepen. Dat het anders zal worden is een feit.' Over wat dat in de praktijk voor de organisatie gaat betekenen is nog niets duidelijk.

Boterhammetje minder

Richard Buitendijk van Dierenasiel Alphen aan den Rijn ziet het vooralsnog niet erg somber in: 'Zolang we ons personeel kunnen betalen en ik mijn vaste lasten kan betalen, dan eet ik wel even een boterhammetje minder. We vallen niet om. In september kan de wereld er weer heel anders uitzien... ik zie nu dat mensen voor december beginnen te reserveren. Dat is nog zes maanden verder.'