Leidens Ontzet dit jaar ook in de wijken om drukte in binnenstad te verminderen

Normaal gesproken is het Leidens Ontzet een feestje dat voornamelijk in de binnenstad van Leiden plaatsvindt, maar dit jaar zal het evenement verspreid over de hele stad worden gevierd. Door meer activiteiten in de wijken te organiseren, hopen de gemeente Leiden en de 3 October Vereeniging het publiek zoveel mogelijk te kunnen spreiden.

Dat het Leidens Ontzet op 2 en 3 oktober dit jaar op een andere manier gevierd zou moeten worden, was vanwege de coronacrisis al een tijdje duidelijk. 'Maar wij hebben altijd gezegd, het Leidens Ontzet gaat hoe dan ook door', vertelt Rik Kamps, voorzitter van de 3 October Vereeniging. 'Natuurlijk zijn we niet wereldvreemd en begrepen wij ook dat met duizenden tegelijk naar de optocht kijken er dit jaar niet in zou zitten.'

De gemeente Leiden, 3 October Vereeniging, Leidse horeca en culturele sector zetten daarom nu in op spreiding van de activiteiten door de hele stad, zodat het beleg en ontzet van de stad in 1574 alsnog herdacht en gevierd kan worden in 2020.

Goede plannen maken

'Ondanks dat we dit een mooie uitdaging vinden, blijft het natuurlijk lastig en zijn we serieus bezig met een plan van aanpak', legt Kamps uit. 'Het is natuurlijk niet zo ingewikkeld om straattheater in de wijken te laten plaatsvinden, maar we kunnen moeilijk tegen de horeca zeggen dat alle terrassen naar de wijken worden verplaatst.'

De invulling van het programma is daarom voorlopig nog niet bekend. 'We moeten nu eerst goede plannen maken over hoe we het precies gaan aanpakken, dat moeten we helemaal doorpraten en proberen te realiseren', aldus Kamps. 'Bovendien kan het ook nog eens zo zijn dat de regelgeving omtrent corona weer verandert en dat er bijvoorbeeld na 1 september ineens wel weer grote buitenevenementen plaats mogen vinden. Dan kan het uiteindelijk nog helemaal anders lopen.'

De hele stad erbij betrekken

In een voortgangsbrief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Leiden is te lezen dat het college hoopt dat 'door met het programma in te zetten op de wijken en straten, de viering mogelijk een extra dimensie krijgt die wellicht ook in opvolgende edities terug zou kunnen komen'.

Kamps is het daar helemaal mee eens. 'Ondanks dat het drukke tijden zijn en we met veel rekening moeten houden, is het ook leuk. Het dwingt ons namelijk om - ook buiten de coronacrisis - na te denken hoe we meer de hele stad kunnen betrekken bij de viering van het Leidens Ontzet. Daar kunnen we de komende jaren profijt van hebben.'

