Aantal geregistreerde misdrijven in Den Haag neemt met 7% toe

Het aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Den Haag is in 2019 met zeven procent toegenomen. Vooral het aantal overvallen groeide. Vorig jaar waren er 19 procent meer overvallen dan in 2018. Dit blijkt uit een brief van burgemeester Johan Remkes aan de gemeenteraad.

Het aantal overvallen blijft in absolute zin klein, schrijft Remkes. In 2019 waren er 56 overvallen in Den Haag, dat is ongeveer 1 overval per 10.000 mensen. Ter vergelijking: in Amsterdam is dat 2,5 per 10.000, in Rotterdam 2,1 per 10.000 en in Utrecht 0,6 per 10.000.

Waar het aantal overvallen toeneemt in Den Haag, nemen zaken als straatroof en bedreiging met geweld af. In 2019 waren er zeven procent minder straatroven ten opzichte van 2018 en acht procent minder bedreigingen met geweld.

Drugsoverlast

Ook heeft Remkes het in zijn brief over overlastmeldingen. Die stijgen met elf procent ten opzichte van 2018. Mensen hadden vorig jaar veel meer last van de plaatselijke jeugd. In totaal waren er in 2019 1172 extra meldingen van jeugdoverlast ten opzichte van 2018. Dat is een stijging van 35 procent. Ook had de Haagse burger last van dealen op straat. In totaal waren er 30 procent meer meldingen. Overlast door wietplantages nam juist met 26 procent af.

De politie van Den Haag heeft een toelichting op de cijfers gegeven. Zo verklaart de politie onder andere het stijgende aantal meldingen doordat het makkelijker is geworden om contact op te nemen met de politie. Daarnaast zouden volgens de politie burgers die aangifte van een misdrijf doen, binnen twee weken moeten horen hoe de vlag erbij hangt. Meldingen van overlast krijgen binnen 24 uur terugkoppeling.