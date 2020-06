'Bodem schatkist is in zicht', zorgen bij start-ups op Leids Bio Science Park door coronacrisis

Het ene moment heb je een prijswinnende startup met een veelbelovende medische innovatie. Maar even later staat alles stil: coronacrisis, laboratoria dicht, financiers die afhaken. Je zoekt redding bij een noodlening van de overheid, maar het aanvraagloket raakt overbelast. Weken hoor je niks. Je bungelt boven de afgrond. Dit stille drama ontrolt zich sinds eind maart in verschillende hoeken van het Leiden Bio Science Park.

MyLife Technologies is één van die startups. In een hoekje van verzamelgebouw Biopartner-4 werken hier zes mensen aan een compleet nieuwe manier om vaccins en medicijnen toe te dienen. Een soort pleister met minuscule naaldjes die het medicijn pijnloos en in de juiste dosering onder de huid je lichaam in brengen. Vervelende injecties en onhandige pillen kunnen overbodig worden. Voor vaccins werkt dit snel en goedkoop, wat in deze coronatijd erg nuttig kan zijn.

Micronaalden

'Dat onze micronaalden perfect werken, hebben we in kleinschalige tests bewezen, bijvoorbeeld met griepvaccins', zegt Mike de Leeuw, CEO bij MyLife. 'Maar voordat we de markt op kunnen, is er nog veel werk te doen.' Research om de dosering via de naaldjes te perfectioneren. Laboratoriumtests en proeven met patiënten: eerst een handvol, dan meer en dan duizenden, voor onweerlegbaar statistisch bewijs. En dan nog een lange weg van registratie, productie en marketing.

Die lange aanloop is typerend voor bedrijven die actief zijn in de zogeheten life science. Tien jaar is het minimum, het dubbele komt vaker voor. Galapagos, Pharming en Janssen leden elk meer dan twintig jaar verlies voordat ze groot werden. En dus heeft MyLife technologies geldschieters nodig. Maar door de coronacrisis haakten die voor een deel af waardoor de bodem van de schatkist nu snel in zicht komt.

Overbruggingslening

MyLife Technologies is niet de enige startup die nu in acute financiële problemen zit. Uit een enquête op het Bio Science Park bleek in april dat dit geldt voor één op de tien bedrijven. Binnen een half jaar zou zelfs een kwart in nood raken. 'En de kracht van het Bio Science Park zit nou juist in die startups', zegt Bas Reichert van de ondernemersvereniging. 'Daar komen de nieuwe grote bedrijven uit die we nu hier al hebben zoals bijvoorbeeld Janssen en Galagapos. En nu kunnen we niet voorspellen welk bedrijf dat in de toekomst zal zijn. Ze zijn allemaal kansrijk en veelbelovend en het zijn goede wetenschappers en goede ondernemers.'

Groot was daarom de opluchting toen het kabinet op 7 april een speciale regeling voor startups aankondigde: de Corona Overbruggingslening (COL). Bedrijven die aan veelbelovende innovatie werken en die vóór de coronacrisis niet al op omvallen stonden, konden zo’n lening krijgen. Maar toen begon het lange wachten. 'Nu is het 10 juni en weten we nog niks', zegt de wanhopige CEO van Mylife Technologies. 'Je hangt aan je nagels boven de afgrond. Je financiers zeggen: wij betalen alleen als die lening komt. En intussen blijft het oorverdovend stil.'

'Heel veel aanvragen'

De uitvoerende instantie, InnovationQuarter, heeft wel een uitleg. Landelijk werden er 200 COL-aanvragen verwacht, er kwamen er 1500. Zuid-Holland kreeg er 371 en dat kost tijd om te verwerken. Directeur Rinke Zonneveld: 'Er zitten ook aanvragen van gelukszoekers bij. Dus je moet zorgvuldig selecteren.'

En zo wachten tot vandaag 17 van de 21 Leidse aanvragers van een COL-lening op antwoord. De Leeuw van MyLife: 'Dit is killing. Ik begrijp dat het ingewikkeld is. Maar dat de wachttijd oploopt tot zes weken, zonder behoorlijke communicatie, dat snap ik niet'.