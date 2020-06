Omstreden Cruyff Court in Zoetermeer wordt mogelijk Krajicek Playground

Het Cruyff Court Meerzicht in Zoetermeer wordt mogelijk door de gemeente omgevormd tot een Krajicek Playground. Het Cruyff Court in de wijk Meerzicht werd onlangs deels ontmanteld na een langlopend conflict waarbij buurtbewoners klaagden over geluidsoverlast. De Krajicek Playground moet op een andere plek in de wijk komen, bij het Kerkenbos.

De kwestie van het verdwijnen van het Cruyff Court hield de gemoederen in Meerzicht de afgelopen tijd flink bezig. Gebruikers van het court startten zelfs een petitie om het sportspeelveld te behouden. Toch zag doveninstituut Kentalis, dat eigenaar en beheerder van het court is, vanwege de aanhoudende klachten van geluidsoverlast geen andere mogelijkheid dan het sportterrein te sluiten.

De gemeente Zoetermeer blijkt wel gevoelig te zijn voor de roep van de jeugd in Meerzicht voor het behoud van een openbare sportvoorziening in de wijk. Alleen kiest het Zoetermeerse gemeentebestuur wel voor een andere organisatie om zaken mee te doen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het logisch om in zee te gaan met de Krajicek Foundation, omdat daar al eerder goed mee is samengewerkt.

Geen weerstand op nieuwe locatie

Ook kiest de gemeente voor een andere locatie om het probleem van geluidsoverlast te ondervangen. De gemeente benadrukt dat de alternatieve locatie nog niet helemaal rond is. Op dit moment worden er met de betrokken partijen nog gesprekken over gevoerd. Maar het ziet er wel positief uit volgens de gemeente. Als alles goed gaat zou het sportspeelveld na de zomer al gerealiseerd kunnen worden.

Op de nieuwe locatie bij Kerkenbos, die de gemeente nu voor ogen heeft, lijkt er minder weerstand te zijn tegen de komst van een sportspeelveld. Er zitten enkele scholen in de buurt, maar die vinden het volgens de gemeente juist fijn dat er een dergelijke voorziening komt voor hun leerlingen. En ook buurtbewoners die de gemeente heeft gesproken hebben zich al positief uitgelaten over de komst van de Krajicek Playground.

'Hoop op behoud Cruyff Court nog niet opgegeven'

Tobias Jellema, mede-initiatiefnemer van de petitie voor het behoud van het Cruyff Court, kijkt met gemengde gevoelens naar de nieuwe ontwikkelingen. Jellema: 'Aan de ene kant is het mooi dat de gemeente meedenkt en dat er nu misschien een oplossing komt, maar dit is niet de oplossing die ik helemaal voor ogen had.'

Jellema: 'Ik wil toch nog vragen aan de politiek om zich in te zetten het Cruyff Court op de huidige locatie te behouden. Het is gewoon een prima veld. Bovendien vraag ik mij af wat het Krajicek Playground bij Kerkenbos precies gaat worden want op die plek ligt al een stenen speelplein met doeltjes. Dat wordt dan alleen een soort upgrade.'

Gymzaal en speelplein

Wat er met het terrein gaat gebeuren waar het Cruyff Court lag is nog onduidelijk. De woordvoerder van Kentalis laat weten dat ze dat nog aan onderzoeken zijn. Dat de leerlingen van de dovenschool nu zelf het court ook niet meer kunnen gebruiken levert geen grote problemen op. 'We hebben nog een gymzaal en speelplein waar onze kinderen terecht kunnen', aldus de woordvoerder.