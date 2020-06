HWW Zorg in Den Haag schrapt 60 banen

Twee weken geleden meldde interim-directeur Jack Thiadens in een brief aan het personeel dat hij een 'foto' had gemaakt van de instelling waaruit het beeld kwam dat het financieel niet goed gaat. 'Ik kom tot de conclusie dat de financiële positie van HWW Zorg verre van gezond is.' Oorzaken van het miljoenenverlies zijn onder meer het torenhoge ziekteverzuim onder het personeel, het hoge aandeel uitzendkrachten en zzp'ers en de lage productiviteit in de zorg. 'Er wordt hard gewerkt, maar we registreren of declareren dit onvoldoende.'

Thiadens is dan net binnen als interim bestuurder. Op 10 maart waren de twee leden van de raad van bestuur opgestapt. Bestuursvoorzitter Bert Deitmers en bestuurster Desiree Sollewijn Gelpke hadden 'een verschil van inzicht met de raad van toezicht'. Vervolgens moest Thiadens schoon schip komen maken. Hij hakte eerder met dat bijltje bij de Adelante Zorggroep in Hoensbroek, het Antonius Ziekenhuis in Sneek, het Laurentius Ziekenhuis in Roermond en het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Vooral afslanken op het hoofdkantoor

'Met het nu gepresenteerde herstelplan zie ik goede mogelijkheden voor HWW Zorg om goed door deze lastige periode heen te komen', zegt Thiadens, 'en financieel weer op orde te komen. Ik merk, in de vier personeelsbijeenkomsten die we hebben gehad, dat het herstelplan goed aankomt en ook goed aansluit bij wat men al wist van de foto. Daar ben ik natuurlijk blij om.'

'Om HWW Zorg weer financieel gezond te maken is het onvermijdelijk dat er een reorganisatie komt die zich vooral richt op het afslanken van functies op het hoofdkantoor en de facilitaire dienst. Dat hoofdkantoor is te ver af komen te staan van de zorg in de wijk en van onze huizen.'

Regelmatig hommeles tussen toezichthouder en bestuur

Het is niet de eerste keer dat de raad van toezicht en de bestuurders botsen over de noodzakelijke maatregelen. Het rommelt eigenlijk voortdurend, sinds HWW in 2009 verrees uit de as van het failliete zorgconcern Meavita. In 2010 greep de Inspectie voor de Gezondsheidszorg in omdat de bewoners van drie locaties van HWW een 'zeer hoog risico' liepen om onvoldoende zorg te krijgen. Toenmalig bestuursvoorzitter Rob van Dam en zijn opvolgster Mirjam Hagen vertrokken al vrij snel. De redenen zijn nooit genoemd. De ontslagvergoedingen ook niet.

Vier jaar geleden werd ook al een interimmer ingevlogen toen bestuurder Lettie van Atteveld door de toezichthouders naar huis was gestuurd. Reden: 'onoverbrugbare verschillen van inzicht over het te voeren beleid' en 'ernstig verstoorde relatie' tussen bestuurder en toezichthouder. Over haar ontslagvergoeding werden zelfs kamervragen gesteld. Haar opvolger, voorzitter Bert Deitmers, hield het vier jaar vol, Desiree Sollewijn Gelpke heeft drie jaar in het bestuur gezeten.

Reorganisatie is nodig, vond ook bestuur, maar hoe en hoe snel?

Volgens voorzitter Sjef Van Gennip van de raad van toezicht van HWW was er geen sprake van een conflict tussen het vorige bestuur en toezichthouder: 'HWW zorg is een organisatie in transitie, waarbij we van grote achterstand naar een gezonde situatie groeien. '

'De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur waren het eens over de noodzaak tot deze verandering. Over de manier waarop en in welk tempo verschilden de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur echter van mening. Uiteraard is er geprobeerd dit verschil te overbruggen, maar is uiteindelijk in goed overleg besloten uit elkaar te gaan en ruimte te maken voor nieuw bestuur.'

'Ik heb geen geschiedenis gestudeerd'

Thiadens wil niets zeggen over zijn voorgangers, de manier waarop zij botsten met hun toezichthouders en HWW in de problemen is geraakt. 'Ik heb geen geschiedenis gestudeerd', zegt hij als hem ernaar wordt gevraagd. 'Ik kijk graag vooruit. ' Hoe ver vooruit kan hij niet zeggen. Voorlopig heeft hij een contract tot volgend jaar maart.

Overigens worden tijdelijke managers in de zorg van alle interimmers het best betaald, heeft interim managementbureau Schaekel & Partners uitgerekend. Volgens hun Interim Index 2019 zijn de tijdelijke zorgbestuurder met gemiddeld 180 euro per uur koploper. De laagstbetaalde groep interimmers werken bij de overheid, zij verdienen gemiddeld ruim 100 euro minder: 80 euro per uur. De 'dure' uitzendkrachten in de zorg waar Thiadens het over heeft, komen vaak niet hoger uit dan 20 euro.