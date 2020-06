Den Haag loopt jaarlijks tonnen mis omdat buitenlanders parkeerboetes niet betalen

Den Haag loopt per jaar zes ton aan inkomsten mis omdat buitenlanders hun parkeerboetes niet betalen. In totaal zijn er de afgelopen vier jaar bijna 10.000 zogeheten naheffingsaanslagen niet voldaan door buitenlandse kentekenhouders. In de top van wanbetalers staan Duitsers op nummer 1. Daarna volgen respectievelijk de Belgen, Polen, Fransen en Engelsen.

Dat schrijft de Haagse wethouder Robert van Asten (D66, verkeer) in antwoorden op vragen van CDA-raadslid Ismet Bingöl. Hij wees erop dat Utrecht jaarlijks 160.000 euro aan boetes misloopt omdat buitenlanders weigeren te betalen. In Den Haag is het dus nog vele malen erger.

Van Asten heeft ook slecht nieuws voor het raadslid. Het blijkt in de praktijk voor de gemeente heel moeilijk om die boetes te innen. Er is geen wettelijke grondslag voor het uitwisselen van kentekengegevens tussen landen om de boetes te kunnen incasseren, aldus Van Asten. Daarom wisselen landen ook geen gegevens meer uit en kan Den Haag dus ook niet achterhalen wie de eigenaar is van een auto die illegaal staat geparkeerd.

Uitzondering

De enige uitzondering is België. Met de zuiderburen heeft Nederland wel een verdrag gesloten. En kunnen ook boetes worden opgestuurd. 'Als deze niet wordt betaald, dan volgt er respectievelijk een aanmaning, dwangbevel per post en een laatste brief', waarschuwt Van Asten.

Toch staat de stad niet helemaal machteloos. Als de gegevens van een foutparkeerder niet bekend zijn, wordt bij een eventuele tweede boete een wielklem geplaatst. Zo wordt de eigenaar alsnog gedwongen de openstaande rekeningen te voldoen. Vorig jaar werden 1200 wielklemmen op voertuigen met een buitenlands kenteken geplaatst.

Incassobureau

Bovendien wordt een incassobureau ingeschakeld om achter buitenlandse foutparkeerders aan te gaan. Iets meer dan een op de vijf boetes kan zo toch nog worden geïnd.

De Nederlandse gemeenten zijn al jaren bezig met het zoeken naar mogelijkheden om buitenlandse wanbetalers aan te kunnen pakken, stelt Van Asten ook. Ze hebben daarover onder meer contact met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het laatste nieuws is dat Nederland en Duitsland binnenkort ook een verdrag gaan tekenen. Als dat inderdaad gebeurt kunnen ook de grootste wanbetalers een rekening tegemoet zien als ze hier fout parkeren.