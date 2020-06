Provinciegedeputeerde Floor Vermeulen komt niet in problemen tijdens hefbrugdebat

Direct nadat aan Vermeulen op 10 oktober 2019 duidelijk wordt gemaakt dat de brugconstructie kan bezwijken, laat hij de oeververbinding over de Gouwe afsluiten. Dat gebeurt als een ingenieursbureau Vermeulen wijst op een dan zeven jaar oud rapport over de technische staat van de vooroorlogse brug. Het ingenieursbureau stuit op dat onderzoek doordat het een second opinion uitvoert naar de hefbrug, omdat eerder in 2019 roest en corrosie is geconstateerd.

In 1990 zijn twee voetpaden aan weerszijden van de brug gehangen zonder beide heftorens te versterken. In 2012 wordt de provincie als eigenaar van de hefbrug er via een rapport op gewezen dat dit alsnog moet gebeuren. Maar omdat de provinciale projectleider van dienst het op dat moment te duur vindt om de hefbrug te verstevigen, beslist hij - voor zover bekend zonder de toenmalige provinciegedeputeerde te informeren over de situatie - om niets te doen. Ook in de jaren daarna komt het onderwerp niet op de agenda.

Kordaat gehandeld

Tijdens de digitale provinciale commissievergadering woensdagavond concluderen de statenleden dat Vermeulen 'kordaat heeft gehandeld' door de hefbrug direct af te sluiten, aldus mediapartner Studio Alphen. De provinciegedeputeerde zegt tot die bewuste donderdagavond in oktober 2019 niet geweten te hebben dat de constructieve veiligheid van de hefbrug in gevaar was. Dat wordt geloofd door de provinciale politici. Wel pleitte D66-statenlid Jeroen Heuvelink tijdens het debat zonder succes voor een onderzoek naar de bestuurlijke informatievoorziening rond de Boskoopse hefbrug.

De hefbrug in Boskoop | Foto: Omroep West

De statenleden hebben er ook vertrouwen in dat de adviezen van het provinciale onderzoeksteam, die moeten voorkomen dat het ooit nog kan gebeuren dat een brug jarenlang onveilig is, goed worden opgevolgd. De zogeheten Eenheid van Audit en Advies (EAA) heeft in het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar de acute hefbrugafsluiting en het onderhoud van alle bruggen in Zuid-Holland. Het onderhoud aan bruggen moet beter, wordt vastgesteld. Vermeulen heeft toegezegd alle adviezen te zullen opvolgen.

