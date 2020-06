Farmaceut in Leiden begint half juli al met testen coronavaccin, maar nog geen zekerheid

Het Leidse Janssen Vaccines begint half juli al met testen van het coronavaccin op mensen. Dat maakte de Amerikaanse eigenaar van Janssen Vaccines, Johnson & Johnson, bekend. Het testen van het vaccin stond eigenlijk gepland in september, maar vanwege positieve resultaten in de eerste fases van het onderzoek kan dat nu eerder gebeuren.

Het testen vindt niet in Nederland plaats, maar in België en de Verenigde Staten. Dat komt doordat er in Nederland strengere regels gelden voor studies met proefpersonen. De farmaceut hoopt in de loop van 2021 de wereld van een miljard vaccins te voorzien. 'Ons doel is om de wereld een vaccin te bezorgen en daarmee mensen overal te beschermen voor deze pandemie', zegt Paul Stoffels, vice-voorzitter van Johnson & Johnson.

Vanaf het begin werkte Janssen Vaccines al met drie varianten van het vaccin. 'Eén lead-vaccin en twee back-ups', legt onderzoekster Hanneke Schuitemaker uit. 'Die lead-kandidaat heeft stand gehouden.' Toch neemt de onderzoekster nog een flinke slag om de arm. 'We moeten ontzettend oppassen, want het is nog lang niet zeker dat we een vaccin in handen hebben. De resultaten uit de eerste onderzoeksfases zijn wel bemoedigend.'

Niet van een op andere dag

Dat het testen nu al in juli kan in plaats van in september, heeft er mee te maken dat er steeds mogelijkheden gevonden werden om te versnellen. 'Het is niet zo dat we de ene op de andere dag ineens twee maanden sneller konden, dat is een lang proces. Deze week hadden we er genoeg vertrouwen in om het naar buiten te brengen.'

