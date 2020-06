Organisatie kermisprotest baalt van situatie A12: 'Dit is nooit onze insteek geweest'

Het Malieveld loopt langzaam vol met kermisexploitanten. De gemeente Den Haag staat toch meer dan tien kermiswagens toe die bij de protesten aanwezig zijn, zolang ze maar niet op het gras parkeren. Toch willen meer kermisexploitanten met hun wagen naar het Malieveld, om te protesteren tegen het verbod om tot 1 september kermissen te organiseren. Op de A12 staat hierdoor een lange file, waarbij de ME aanwezig is om de situatie in de gaten te houden. 'Dit is nooit onze insteek geweest', vertelt organisator Jan Vermolen.

De kermisexploitanten willen massaal demonstreren tegen het in hun ogen scheve beleid van de overheid. Onder het motto 'anderhalve meter van de afgrond' willen ze dat zij net als pretparken en dierentuinen weer open mogen.

In eerste instantie mochten er slechts tien kermiswagens naar het Malieveld komen, maar de gemeente Den Haag gaat toch meer exploitanten toelaten. 'We hebben overleg gehad met Staatsbosbeheer, de eigenaar van het Malieveld', legt de woordvoerder van de burgemeester uit. 'Er wordt ruimte gemaakt op de verharde delen van het Malieveld, waardoor we meer wagens kwijt kunnen. Hoeveel weten we nog niet, omdat de kermiswagens enorm in grootte verschillen.'

De kermisexploitanten die op de A12 stonden verlaten de snelweg inmiddels. De ME was op de A12 aanwezig om de situatie in goede banen te leiden, maar hoefde niet in actie te komen. Organisator Jan Vermolen baalt van de situatie. 'Dit is nooit onze insteek geweest. Wij wilden publieksvriendelijk demonstreren, dus het is balen dat dit niet is gelukt. Maar dit was nooit gebeurd als de gemeente ons had toegestaan met meer wagens te komen. Wij hebben vier jaar geleden op Malieveld gestaan en dat willen we nu weer.'

'Enorme draaicirkel'

De extra kermiswagens die naar het Malieveld mogen zullen onder politiebegeleiding naar Den Haag rijden, waarna de vrijgekomen plekken door de op de snelweg wachtende kermiswagens kunnen worden ingenomen. 'De parkeerplaats is nu vol', legt de woordvoerder van de gemeente uit. 'Als je met een drone zou kijken zou je nog wel ruimte zien, maar de kermiswagens hebben een enorme draaicirkel, waardoor er minder wagens kunnen parkeren dan je zou verwachten.'

De demonstratie zou eigenlijk om 11.00 uur beginnen op het Malieveld, maar door de afzettingen is de start van het programma uitgesteld. De al aanwezige kermisexploitanten hangen rond het Malieveld en wachten op hun mededemonstranten. Ze willen protesteren tegen het besluit van de overheid om kermissen tot 1 september te verbieden. De kermisbranche wil net als pretparken en dierentuinen weer open kunnen.

De kermisexploitanten willen met 150 wagens en attracties naar Den Haag komen en deze rond het Malieveld parkeren. Donderdagochtend rond 10.00 uur kwamen de eerste wagens bij het verder nog lege Malieveld aan. Om te voorkomen dat de kermisexploitanten toch doorrijden naar Den Haag heeft Rijkswaterstaat op verzoek van de politie de A12 vanaf Nootdorp afgesloten. De politie laat weten met de organisatie in gesprek te zijn over welke kermisvoertuigen door mogen richting het Malieveld.

De kermisbranche is het niet eens met het beleid van de gemeente om maar tien kermiswagens toe te staan op het Malieveld. Branchevereniging BOVAK liet weten van plan te zijn met meer kermiswagens naar de demonstratie te komen. Rond 10.30 uur kwamen toch de eerste kermiswagens aan bij het Cars Jeans Stadion.

Open brief

De kermisbranche voert deze week actie om het kabinet en de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak zo snel mogelijk weer te gaan draaien. Kermisondernemers vinden het oneerlijk dat bijvoorbeeld pretparken wel al open mogen. Dinsdag overhandigden vijftig kermisvrouwen al een open brief op het Binnenhof. De demonstratie op het Malieveld begint om 11.00 uur.

Staatsbosbeheer, de eigenaar van het Malieveld, staat geen voertuigen toe op het Malieveld, omdat er donderdag werkzaamheden worden verricht 'die niet gehinderd mogen worden'. De gemeente laat weten dat eventuele schade verhaald zal worden. Eerder raakte het gras van het Malieveld al beschadigd door twee grote boerenprotesten.

Files

Op de A4 en A12 staan rond 10.30 uur files door de kermisexploitanten die op weg zijn naar de Hofstad. Op de A4 vanuit de richting Amsterdam bedraagt de vertraging minder dan tien minuten, automobilisten uit Utrecht moeten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer een kwartier.

