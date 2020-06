ADO Den Haag vindt nieuwe locatie om komende jaren te trainen

ADO Den Haag heeft een locatie gevonden waar het in ieder geval de komende twee jaar gaat trainen, namelijk op Sportpark Prinses Irene in Rijswijk. Doordat ADO overstapt van kunstgras naar natuurgras, kan er niet meer in het stadion worden getraind. Het blijft de wens van de club om op langere termijn terug te keren naar het Zuiderpark.

'Hoewel er voor die tijd nog de nodige aanpassingen en verbouwingen zullen plaatsvinden, kan de accommodatie met recht een A-locatie genoemd worden', schrijft ADO in een persbericht. 'Op het Prinses Irene Sportpark krijgt ADO Den Haag de beschikking over twee volledige natuurgrasvelden en ook nog een half natuurgrasveld. Indien gewenst kan er ook getraind worden op het beschikbare kunstgras.'

Het verplaatsen van de trainingen naar het Rijswijkse sportpark, het voormalige Haaglandia-terrein, is dus tijdelijk. ADO trekt daar voor minimaal twee seizoenen in. Samen met de gemeente wordt in de tussentijd gekeken naar een nieuwe locatie. De wens van de Haagse eredivisieclub is om de nieuwe trainingslocatie in het Zuiderpark te realiseren. Door deze tussenoplossing kopen ADO en de gemeente even wat tijd in.

'Gigantisch goed voor sport in Rijswijk'

'Het is mooi dat we een locatie hebben kunnen vinden die aan de belangrijkste voorwaarde voldoet. Daar willen we de gemeente Rijswijk en de eigenaren van het sportpark hartelijk voor bedanken', reageert algemeen directeur Mohammed Hamdi. Björn Lugthart, wethouder Sport en Gezondheid van Rijswijk, zegt ontzettend blij te zijn dat het sportpark nieuw leven is ingeblazen. 'Dit is gigantisch goed voor de sport en stimuleert mensen om weer naar dit sportpark te komen. Zelf woon ik hier aan het einde van de straat en het was mij een doorn in het oog dat het complex lange tijd verlaten oogde.'

De gemeente Den Haag bevestigt dat 'ADO heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor het concentreren' van de trainingsfaciliteiten in Zuiderpark. 'Wij zijn hierover in constructief overleg met ADO', aldus wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, sport) in antwoorden op vragen van Hart voor Den Haag. 'Door ADO wordt gekeken welke aanpassingen en investeringen zij daar wenselijk en mogelijk achten en hoe een periode van overbrugging mogelijk is.'

'Uitstel van betaling uitgangspunt'

Fractievoorzitter Richard de Mos had ook gevraagd wat de gemeente als eigenaar van het stadion voor de club kan doen nu veel inkomsten wegvallen omdat er niet wordt gespeeld. Maar Bredemeijer wil daarop nog niet te ver vooruit lopen. 'Allereerst wordt afgewacht of, en zo ja welke landelijke compensatiefondsen er vanuit de overheid en de KNVB komen. Deze mogelijkheden dienen eerst te worden verkend. Indien er daarna nog een aantoonbaar knelpunt resteert in de exploitatie dan kan er een betalingsregeling afgesproken worden', stelt hij.

De gemeente is in ieder geval niet van plan om de huur helemaal kwijt te schelden. 'Uitgangspunt is dat uitstel van betaling wordt verleend.' Als de competitie dan weer op stoom ligt, gaat een betalingsregeling lopen waarbij de uitgestelde huur in termijnen moet worden terugbetaald.

LEES OOK: Gemeente start met inruilen kunstgras voor natuurgras bij ADO Den Haag