Kermisexploitanten verlaten via afrit A12, weg richting Utrecht vrijgegeven

De ME heeft donderdag niet in actie hoeven te komen, vertelt een woordvoerder van de politie. 'We hebben het via het gesprek op kunnen lossen en de actievoerders verlaten nu via afrit 5 de snelweg, waardoor het verkeer langzaam weer op gang kan komen.' De demonstranten moeten alsnog parkeren in de buurt van het ADO-stadion en worden met een pendelbus naar het Malieveld gebracht.

Jan Vermolen vertelt te balen van de situatie. 'Dit is niet onze insteek geweest', vertelt hij als een van de organisatoren van het protest. 'Wij wilden publieksvriendelijk demonstreren, dus het is balen dat dit niet is gelukt. Maar dit was nooit gebeurd als de gemeente ons had toegestaan met meer wagens te komen. Wij hebben vier jaar geleden op Malieveld gestaan en dat willen we nu weer.'

Tien kermiswagens

De kermisexploitanten willen naar het Malieveld om te demonstreren. Ze zijn het niet eens met het besluit van het kabinet dat er tot 1 september geen kermissen mogen worden georganiseerd. In eerste instantie zouden slechts tien kermiswagens naar het Malieveld mogen, de rest zou bij het stadion van ADO Den Haag moeten parkeren waarna ze met bussen naar het Malieveld zouden worden gebracht.

De kermisexploitanten stonden tegenover de ME:

Inmiddels heeft de gemeente Den Haag na overleg met Staatsbosbeheer besloten dat er meer wagens naar het Malieveld mogen. Die auto's moeten zich wel eerst nog steeds melden bij het stadion. Dit weigeren de exploitanten volgens de gemeente te doen. Ook zouden veel kermiswagens de draai bij het stadion niet kunnen maken. 'Als ze niet bij het ADO-stadion kunnen parkeren, dan moeten ze door naar Rotterdam/The Hague Airport', zegt een woordvoerder van burgemeester Johan Remkes. 'Omdat daar niet wordt gevlogen is de parkeerplaats beschikbaar voor demonstranten.'

