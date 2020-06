Gouwenaar (24) breekt in bij hoogbejaarde vrouw: 15 maanden cel geëist

Die inbraak vond plaats op 29 augustus vorig jaar aan de Leidse Kastanjekade. Samen met een ander zou hij ingebroken hebben bij een hoogbejaarde vrouw. Volgens het OM braken de daders het sleutelkastje buiten open - dat is bestemd voor bezoekende zorgverleners - en drongen zo het huis binnen.

De zorgbehoevende bewoonster sliep in haar huiskamer en schrok die nacht rond 4.30 uur wakker van kabaal buiten. Toen zij niemand zag, ging zij haar bed weer in. Even later kwam er iemand met een zaklantaarn de huiskamer binnen. Hij zou hebben gezegd dat hij van de politie was en dat haar voordeur open stond.

DNA op sleutelkastje

Op dat moment zou een tweede persoon de trap van boven zijn afgekomen. Toen de vrouw het licht aandeed, zag zij dat de man volledig in het donker was gekleed en dat hij zijn gezicht half bedekt had. De mannen gingen ervandoor, waarop de vrouw de politie belde.

Op het opengebroken sleutelkluisje werd DNA gevonden van de 24-jarige Gouwenaar. Behalve voor deze poging tot inbraak, stond de man ook voor de rechter voor een geslaagde inbraak een maand later aan de Jacob van Lennepkade in Gouda.

Camerabeelden

Bij die inbraak werden uit een schuur een fiets en een aantal flessen wijn gestolen. Een poging om in te breken in de woning mislukte. Hier zijn camerabeelden van waarop de verdachte is herkend. Diezelfde nacht werd aan de S.B. Schrijvershof een scooter gestolen. Ook op de beelden daarvan is de verdachte volgens het OM herkend.

De 24-jarige verdachte ontkent alles, maar volgens de officier van justitie 'is het bewijs sluitend'. De officier wees er in de rechtbank ook op dat de verdachte nog niet zo lang vrij was na een eerdere veroordeling voor een ernstig feit. De man heeft een uitkering en schulden, waardoor de officier voor herhaling vreest. Er werd vijftien maanden cel waarvan vijf maanden voorwaardelijk tegen de man geëist. De uitspraak is over twee weken.

