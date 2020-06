Basisschool De Waterwilg haalt alles uit de kast voor verfilming eindmusical

Zoals bij De Waterwilg in Nootdorp. In hun enthousiasme is de musical wel heel erg uit de hand gelopen, vindt ook meester Mike de Bruin: 'Het is vermoeiend en het is een hoop werk, maar als we zo het eindresultaat zien, dan was het dat zeker waard.'

Zo is een van de leslokalen van groep 8 omgebouwd tot een heuse filmstudio. Hier wordt een belangrijk deel van de scenes opgenomen. Maar ook buiten zijn er opnames gemaakt: in de natuurtuin van de school en bij de Dobbeplas. Volgens leerling Rens Franken uit groep 8 is alles uit de kast gehaald: 'De meester en de juffen hadden filmapparatuur, zoals drones en goede camera's. Wij hebben een decor gebouwd met geverfde doeken. We hebben soort van jungleplanten gezocht. Allemaal knuffeldieren en touwen als lianen.'

Onderschat

Hoewel de opnames nog lopen en de kinderen zelf nog niets hebben gezien, krijgt Omroep West alvast een voorproefje. De eerste resultaten er spectaculair uit. Er zit volgens de meester dan ook veel tijd en energie in de productie: 'We verdelen de dag in stukjes, waarin we steeds met een groep gaan filmen. Maar vervolgens zitten wij tussendoor en na schooltijd, thuis, 's avonds en in het weekend, nog te monteren om alles op tijd af te krijgen. Dus ja, dat hebben we misschien een beetje onderschat.'

Niet voor herhaling vatbaar dus, hoewel het filmen volgens Rens wel een aantal belangrijke voordelen heeft: 'Als iets fout gaat kan je het opnieuw doen. Je hoeft ook minder tekst uit je hoofd te leren, want anders moet je heel veel tekst uit je hooft weten. En als het dan fout gaat, denkt iedereen: die heeft niet geoefend. Maar nu kan je alles opnieuw doen.'

Overvolle gymzaal

Concluderend vindt Rens de filmmusical eigenlijk leuker dan de gewone musical: 'Het kan veel gaver worden, want je kan er ook effecten aan toevoegen. Want bijvoorbeeld met een drone: met een theatervoorstelling kan je niet van bovenaf kijken, maar nu kan je vanaf verschillende kanten filmen.'

Voor iedereen die wel eens een eindmusical heeft meegemaakt in een overvolle gymzaal onder alles behalve ideale omstandigheden (zomerhitte, houten banken, slechte geluidskwaliteit, etcetera) lijkt de filmmusical dus een ideale oplossing. Maar daar is volgens meester Mike geen sprake van: 'Als we gaan kijken hoeveel tijd hierin is gaan zitten en hoe dit logistiek aangepakt wordt, dan is dit een eenmalig iets. Dit krijgen we nooit meer voor elkaar zo.'