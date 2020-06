Corona doet armoede groeien: hulpvragen al bijna met een derde gestegen

Lokale armoedebestrijders in Zuid-Holland zien door de coronacrisis de vraag om hulp nu al stijgen met 29 procent, bijna een derde. Na de zomer verwachten zij een nog grotere toeloop. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Armoedefonds naar de gevolgen van de coronacrisis op armoedebestrijding in ons land.

Veel armoede blijft ook verborgen, omdat mensen er niet mee te koop lopen. Ze schamen zich, omdat armoede nog steeds een taboe is. En cijfers zijn er nauwelijks. Wat er aan cijfers is, is oud en achterhaald. Want door corona groeit het, en het gaat nog harder groeien, verwachten armoedebestrijders.

Volgens de meest recente cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2018 leeft in Den Haag bijna 21 procent van alle huishoudens onder of net boven de armoedegrens. In sommige stadsdelen als Centrum en Laak loopt dat op tot 30 procent. Zo’n driekwart daarvan bijt al drie jaar of langer op een houtje. En dat zijn dan nog de cijfers van vóór corona.

Na de zomer golf hulpvragen

Door de uitbraak van de coronacrisis zijn veel mensen extra kwetsbaar geworden: ze hebben zelf geen buffers meer en ook geen vrienden of familie om op terug te vallen. Na de zomer wordt dan ook een golf van hulpvragen verwacht, als de crisis langer aanhoudt, steeds meer banen verloren gaan en de eerste hulp opdroogt. Zoals de steun voor zzp'ers die hun omzet hebben zien wegvallen, die loopt tot 1 oktober. Daarna gaapt een zwart gat.

'We zagen in het begin opvallend veel hulpvragen langskomen van Engelstalige studenten met een bijbaantje in de horeca', zegt Handan Büyükarasli van de Helpdesk Geldzaken van de gemeente Den Haag. 'Die konden geen wijs worden uit de papieren rompslomp bij het aanvragen van allerlei steun.' Veel mensen met een klein baantje, zonder vast werk en zzp'ers kloppen aan bij de helpdesk. 'Die kunnen wij dan helpen de weg te vinden naar allerlei toeslagen', zegt ook de Haagse wethouder Bert van Alphen (GroenLinks).

'Paar duizend euro schuld'

Als studenten er al moeite mee hebben, geldt dat zeker voor mensen met een lagere opleiding of uit een ander taalgebied. Zoals Lukasz Stupak en Katazyna Rózanska uit Den Haag bijvoorbeeld. Na twaalf jaar in Nederland gaat het praten prima, maar documenten invullen is andere koek. 'Mijn eerste baan was tomatenplukken', zegt Lukasz. 'En nu zit ik bij de technische dienst. Maar door de crisis is er geen werk.'

Ook niet voor zijn vriendin Katazyna, of Kajsa. 'Ik ben bloemist, ik werk bij Flora Holland. Maar door corona wil niemand meer een boeket.' Lukasz en Kajsa kwamen in financiële problemen. 'Een kwestie met de belastingen, en we hebben een huurachterstand.' Hoeveel is hun schuld in totaal? 'Ja, wel een paar duizend euro…'

Eindjes die er nog zijn aan elkaar knopen

Uiteindelijk wisten ze wel de weg te vinden naar de Helpdesk Geldzaken van de gemeente Den Haag. 'We zijn nu bezig om uitstel te krijgen en toeslagen, bijvoorbeeld voor hun zoon Nikolas.'

'Het is belangrijk dat mensen zich snel bij ons melden', zeggen Büyükarasli en Van Alphen in koor, zeker als er straks zo'n toestroom wordt verwacht. De gemeente kan ook helpen de eindjes aan elkaar te knopen, als er nog eindjes zijn.

