Vrachtwagen waar chauffeur in lag te slapen vliegt in brand

Op het veilingterrein van Royal FloraHolland aan de Middel Broekweg in Honselersdijk zijn donderdagavond twee vrachtwagens in de fik gevlogen. Tijdens het uitbreken van de brand in de cabine van een van de vrachtwagens, lag de chauffeur daar te slapen. Hij is nagekeken in de ambulance vanwege het inademen van rook.

Omdat een aantal vrachtwagens op een rij stond naast de vrachtwagen die in de brand vloog, was de brandweer bang dat het vuur snel over zou slaan. 'Helaas is het vuur van de brandende vrachtwagen overgesprongen op de vrachtwagen ernaast, waarschijnlijk door de hete rook die vrij is gekomen', aldus een woordvoerder van de brandweer. 'Gelukkig is het daar bij gebleven. De situatie is nu onder controle.'

Tijdens de brand zouden er ook explosies te horen zijn geweest. 'Dat is goed mogelijk. In de vrachtwagen is genoeg te vinden wat kan leiden tot een explosie. Denk aan een airbag, de banden of de inhoud van de wagen', legt de woordvoerder uit. Hoe de brand is ontstaan is volgens de brandweer nog niet duidelijk.