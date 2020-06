Voor het eerst regionale subsidie voor veelbelovende innovaties in de zorg

Het is voor het eerst dat er regionaal geld wordt gestoken in technologische hulpmiddelen voor de zorg. Of het nu gaat om een robot die helpt bij opvoedvragen, een app die diabetespatiënten wijst op een gezonde leefstijl of een sensor die het werk van chirurgen makkelijk maakt. Ze worden ondersteund omdat de innovaties anders moeilijk de praktijk zullen bereiken.

'We brengen zorgpartijen en mensen met goede ideeën met elkaar in contact zodat er geen dingen op een zolderkamertje bedacht worden waar de zorg niet op zit te wachten', legt Marieke Kodde van InnovationQuarter Den Haag uit. Namens de regionale overheden verdeelt deze partij de duizenden euro's die dit jaar beschikbaar zijn.

Sensor moet hersteloperaties voorkomen

Meer dan 60.000 euro is vergeven aan het Delftse SLAM Ortho. De jonge start-up werkt sinds eind vorig jaar aan een nieuwe manier om tijdens operaties metingen uit te voeren bij het boren. Dat voorkomt onder meer het weggooien van kostbare titanium bouten. In onderstaande video zie je hoe de sensor werkt.

De sensor kan dankzij de subsidie in samenwerking met het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft verbeterd worden. Het ziekenhuis ziet veel in slimme instrumenten als die van SLAM Ortho. 'Zo wordt de zorg beter, veiliger en houden we grip op de stijgende zorgkosten', legt een woordvoerder van het ziekenhuis uit. 'Ook wordt hiermee de operatie korter en levert het voor de patiënt een betere behandeling op.'

Waarom is overheidssteun nodig?

Maar waarom hebben goede ideeën als de sensor van SLAM Ortho overheidssteun nodig om interessant te worden voor een ziekenhuis als het Reinier de Graaf Gasthuis? 'Er is hele strenge wetgeving voor elk nieuw ding dat je wilt gebruiken in een ziekenhuis', legt Kodde uit.

'Daarom zie je in de bouw al dergelijke meetmethodes, maar voordat zoiets in de zorg toegepast mag worden ben je jaren verder. En tijd kost geld. Wij hopen met deze subsidies de innovaties een extra zetje te geven.' De eerste helft van de subsidiepot is inmiddels uitgedeeld aan zes projecten in Zuid-Holland.

Meer in de pot

Wie ook een goed idee heeft om de zorg vooruit te helpen, kan zich dit najaar inschrijven om kans te maken op de rest van het geld.

LEES OOK:

- Automatische billenwasser voor zorgeloze oude dag: Den Haag wil meer zorgtechniek gaan inzetten