Special Olympics volgend jaar alsnog in Den Haag

De Special Olympics Nationale Spelen worden volgend jaar alsnog in Den Haag gehouden. Dat maakte sportwethouder van Den Haag Hilbert Bredemeijer (CDA) vrijdagavond bekend. In 2021 zal het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland gehouden worden van 11 tot en met 13 juni.

Dit weekend had Den Haag het toneel moeten zijn voor ruim tweeduizend Nederlandse sporters met een verstandelijke beperking. Vanwege het coronavirus werden de Special Olympics echter afgelast. Vooralsnog geldt een landelijk verbod op vergunningsplichtige sportevenementen tot 1 september.

'Als we één ding hebben geleerd de afgelopen maanden, dan is het wel dat we in deze uitzonderlijke tijd nooit honderd procent zekerheid hebben. Veiligheid en volksgezondheid staan immers altijd voorop', zegt sportwethouder Bredemeijer. 'Samen hopen we natuurlijk dat de Nationale Spelen volgend jaar gewoon doorgaan. En met deze nieuwe datum kan de organisatie aan de slag om voorbereidingen te treffen en kunnen sporters en supporters dit prachtige evenement weer groots in hun agenda's zetten. Samen met de stad kijken we ernaar uit.'

'Behoorlijke domper'

De afgelasting van de Nationale Spelen was een enorme teleurstelling voor iedereen die bij het evenement was betrokken. 'Het was een behoorlijke domper dat de Nationale Spelen dit jaar niet door konden gaan. Het genieten van sport en beweging, juist in deze moeilijke periode met tal van extra beperkingen, is lastiger dan ooit', vertelt Anja Overhoff, voorzitter van Stichting Special Olympics.

'Na de afgelasting zijn wij gelijk gaan onderzoeken of de Nationale Spelen volgend jaar in Den Haag gehouden konden worden. Met de steun van al onze partners inclusief de Gemeente Den Haag zijn we trots dat we de Nationale Spelen volgend jaar alsnog kunnen organiseren.'