Zwammerdam krijgt opkikker met ruim 100 huizen bij Ipse de Bruggen

De plannen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn en de belangenvereniging van Zwammerdam. 'We willen heel graag dat Ipse de Bruggen deel uitmaakt van het dorp Zwammerdam. En dat kan heel erg mooi als hier op deze locatie nieuwbouw komt voor burgers en voor nieuwe burgers', aldus Louise Voorhorst, directeur volwassenenzorg.

Al jaren snakt het minder dan 2000 inwoners tellende Zwammerdam naar nieuwe woningen om de vergrijzing tegen te gaan. Het laatste nieuwbouwproject - nota bene specifiek voor senioren - dateert alweer uit het jaar 2014. De plaatselijke voetbalvereniging bracht het huizentekort ruim anderhalf jaar geleden op ludieke wijze onder de aandacht door het dorp om te dopen in 'Zwangerdam' en inwoners met een knipoog op te roepen meer baby's te maken.

'Meer een museum dan een dorp'

'Wij zijn heel erg blij en opgelucht dat we hier eindelijk wat stappen gaan maken', zegt Jaap van den Hoek namens de belangenvereniging. 'Voor een hechte gemeenschap die vitaal moet blijven, heb je ook nieuwe instroom nodig. Dus als mensen worden gedwongen om te verhuizen omdat er geen woonruimte is, dan wordt het dorp steeds kleiner. Dan loopt het leeg en wordt het meer een museum dan een levend dorp.'

Kim van Greuningen in haar ouderlijk huis | Foto: Omroep West

Kim van Greuningen (27) studeert en heeft daarnaast een schoonheidssalon. Ze woont nog bij haar ouders, maar sinds dit jaar is ze op zoek naar een eigen huis. En ze wil maar wat graag in Zwammerdam blijven. 'Ik heb hier mijn werk, mijn vrienden, mijn verenigingen. En ik zit bij de vrijwillige brandweer. Dus het zou wel fijn zijn als ik hier kan blijven wonen', zegt ze in haar ouderlijk huis.

Sloop van verouderde woningen

Het nieuws over de komst van een splinternieuwe woonwijk aan de Spoorlaan heeft ze dan ook met blijdschap ontvangen. 'Niet alleen voor mezelf, maar voor heel Zwammerdam. Want is het een superactief dorp met een heel verenigingsleven. En het is heel erg leuk als er nieuwe mensen komen. Vooral jonge mensen, natuurlijk.'

Situatieschets uit het stedenbouwkundig ontwerp | Illustratie: gemeente Alphen aan den Rijn

Ipse de Bruggen verwacht dat er ongeveer 140 woningen zullen verrijzen op het landgoed van de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Wanneer de huizen worden opgeleverd, is afhankelijk van twee voorname factoren: de sloop van een aantal verouderde woningen op het grondgebied en het verkopen van de percelen aan een projectontwikkelaar.

Dicht bij brandweerkazerne

Nu het dorp sinds januari na zeven jaar ook weer een supermarkt heeft, kan Zwammerdam opnieuw ergens naar uitkijken. Op korte termijn is Kim van Greuningen er weliswaar niet mee geholpen in haar zoektocht naar een woning, maar dat zou in de toekomst wel degelijk het geval kunnen zijn. 'Die kans is wel groot. En het is voor mij gunstig, want dan zit ik dicht bij de brandweerkazerne, dus dan ben ik er snel. Dat is ideaal.'

LEES OOK: Zwammerdam herdenkt slachtoffer coronavirus met erehaag: 'Hij voelde zich eenzaam'