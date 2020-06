Geen tolk, zitting in het Engels: ‘Beetje lastig, but I will do my best’

De tolk die voor de zaak van Iwan was besteld, komt niet opdagen. De 41-jarige Pool wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs, bijna een jaar geleden op de A12 bij Zoetermeer. De politierechter besluit de tolk te bellen, zodat ze telefonisch kan vertalen. Maar als dat misgaat, moet de zaak verder in het Engels en dat valt niet mee. ‘Het is voor mij een beetje lastig, but I will do my best,’ zegt Iwans advocate.

Iwan heeft samen met zijn advocate een hele tijd gewacht in de hal van het grote gerechtsgebouw. Zijn Poolse tolk is er niet, en komt ook niet meer. De politierechter besluit in overleg met Iwan de tolk te bellen, zodat de zaak toch door kan gaan.

De hoorn van het toestel dat op het bureau van de rechter staat, wordt rechtop gezet, zodat de tolk Iwan kan horen. En Iwan moet het doen met een krakerige Poolse stem uit de speaker van de telefoon. Het is niet ideaal, maar we kunnen beginnen.

Speekseltest

Iwan is klein, heeft gemillimeterd haar en draagt een net, lichtblauw overhemd. Hij luistert ingespannen naar de tolk die vertaalt wat de officier van justitie zegt. De Pool is op de A12 bij Zoetermeer aangehouden. Uit een speekseltest blijkt dat hij teveel cannabis heeft gebruikt.

De politierechter leest voor uit het dossier: 'U reed in een Volkswagen Golf. Een politieman die niet aan het werk was, zag u gevaarlijk rijden en belde zijn collega’s. U bekende op het bureau dat u de dag ervoor een paar joints had gerookt.' De tolk blijft angstvallig stil. 'U verklaarde dat u zich nuchter voelde, maar als je wiet gebruikt blijft dat wel twee dagen in je bloed.'

Verbinding verbroken

Nu moet de tolk gaan vertalen, maar het is stil. De griffier, die notuleert, pakt de hoorn van de telefoon op. 'Verbinding verbroken,' zegt ze. Ze probeert de tolk te bellen, maar krijgt een voicemail. De politierechter zucht: 'We gaan verder in het Engels.' En dan tegen Iwan: 'Have you learnt your lesson?'

Iwan spreekt vloeiend Engels. Hij zal het niet meer doen. Zijn rijbewijs is ongeldig verklaard door het CBR, omdat hij niet door de psychologische, lichamelijke en urinetest kwam. 'Ik mag voorlopig niet rijden.' 'Dus je hebt niet alleen problemen met de rechter, maar ook met het CBR,' zegt de politierechter. 'That’s a big problem.'

'I will do my best'

De officier eist een boete van 1.050 euro. Hij verontschuldigt zich: 'Ik moet me een beetje aanpassen, want ik had het niet voorbereid in het Engels.' Als het tijd is voor het pleidooi van Iwans advocate, zegt ze: 'Het is een beetje lastig in het Engels, but I will do my best.' De rechter redt haar. Het mag ook in het Nederlands als Iwan dat goed vindt. Hij knikt.

De advocate vindt de boete te hoog. 'Hij heeft zijn lesje wel geleerd, ik wil vragen om een voorwaardelijke boete.' De rechter stapt weer over op het Engels en kijkt naar Iwan. 'De regel is een boete van 850 euro en die krijgt u. U moet 500 euro betalen en die 350 euro is voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.'

