OM eist 22 jaar cel voor moord op Karel Pronk

De liquidatie gebeurde op klaarlichte dag voor koffiehuis Het Kalf aan het Kalverbos in Delft. Pronk had er samen met een vrouw een broodje gegeten en zij wilden samen vertrekken op zijn motor, toen hij werd beschoten. J. zou zes kogels hebben afgevuurd, drie daarvan troffen het slachtoffer. Een van de kogels werd van heel dichtbij afgevuurd.

Pronk werd door twee kogels in zijn borst geraakt. Een derde raakt hem in de rug en een vierde bleef in zijn helm steken. Verschillende mensen waren getuigen van de schietpartij. Twee hebben hem daadwerkelijk zien schieten. Een getuige maakte foto's van de motorrijder die na de schietpartij vluchtte.

Op de vlucht

Op drie hulzen wordt DNA gevonden van de verdachte: 'Het forensisch bewijs bevestigt de verklaringen van de getuigen dat J. de schutter is', volgens de officier van justitie.

Na de moord heeft de politie J. al snel op het oog, maar lange tijd is hij spoorloos. Volgens justitie vluchtte hij via Friesland en België naar Spanje. Daar zou J., die lid is van de Hells Angels, zijn ondergedoken in een clubhuis in Madrid. Uiteindelijk wordt J. in Spanje aangehouden. Hij heeft op dat moment een doorgeladen pistool, meerdere messen en een tasje met make-up bij zich.

J. zwijgt

Het motief voor de moord is nog altijd onduidelijk. J. wilde vrijdag geen toelichting geven, hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Mogelijk is een ruzie een paar dagen eerder tijdens het Varend Corso de aanleiding. Maar dat is niet bewezen, zei de officier: 'Of er een ruzie geweest is, ik weet het niet'. Ook is niet vastgesteld dat de twee elkaar kenden, zei de officier.