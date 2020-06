Verlaten Velden: Katwijk kampioen zonder te spelen

De voetbalvelden liggen er sinds half maart verlaten bij. De competitie is noodgedwongen vroegtijdig beƫindigd en het wachten is op het moment dat er weer gejuicht kan worden vanaf de tribunes. Omroep West doet een rondje langs de verlaten velden van de voetbalclubs uit onze regio. Een mooie manier om nog even na te genieten van de tijden dat de tribunes nog vol zaten. Vandaag: Sportpark De Krom in Katwijk.

Sportpark De Krom is het domein van voetbalvereniging Katwijk. Sinds 1985 is de voormalige vuilnisbelt de thuishaven van de oranjehemden. Inmiddels is het terrein al een aantal maal stevig onder handen genomen. De laatste ingrijpende veranderingen vonden plaats in 2014/2015. De oude tribune werd gesloopt en vervangen door een volledig nieuwe. Bovendien speelt Katwijk sinds die tijd op kunstgras.

Eind april 2013 behaalt Katwijk zonder zelf te spelen, het kampioenschap in de toenmalige Topklasse Zaterdag. Het hoofdveld is gevuld met supporters die op een groot scherm kijken naar de wedstrijd GVVV - HHC Hardenberg. In de bestuurskamer waar de selectie en staf zitten te kijken, is de spanning te snijden. HHC wint van GVVV en daardoor is Katwijk kampioen van de Topklasse Zaterdag. Later worden de Katwijkers onder leiding van Cees Bruinink algeheel amateurkampioen van Nederland door in de finale Achilles '29 te verslaan.

LEES OOK: