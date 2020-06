Sekswerkers willen weer aan de slag: 'Water staat aan de lippen'

'Normaal sta ik hier, nu sta ik bij de voedselbank', valt te lezen op een van de affiches in de Doubletstraat. Samen met de Haagse Geleenstraat vormt het een bekende rosse buurt dicht bij station Den Haag Hollands Spoor. Het verbod drijft veel dames, meiden en exploitanten tot wanhoop. 'Eentje kan haar studie niet meer betalen, ze was bijna suïcidaal', vertelt sekswerkster Moira Mona, die zelf nog wel kan rondkomen.

Foto: Omroep West

'Het betekent dat sekswerkers hun huis uit worden gezet en geen geld hebben om boodschappen te doen', zegt sekswerkerrechtenactivist Yvette Luhrs. Gevolg is dat ze de illegaliteit in duiken: 'We horen dat ze grotere risico's nemen en meer geweld meemaken.' Vrouwen durven volgens Luhrs dan geen aangifte te doen, 'want je riskeert een strafblad voor het overtreden van de regels. De kans dat je aangifte gaat doen is dan nihil. Dat moeten we niet willen in een land waar sekswerk altijd legaal is geweest.'

Protocol met afspraken

Verschillende organisaties van sekswerkers presenteerden vrijdagochtend in Den Haag een protocol met afspraken om weer corona-veilig aan de slag te kunnen. Daarin staat dat bedlinnen na elke klant vervangen moet worden en objecten en oppervlakken waarover zwaar geademd wordt, gedesinfecteerd moeten worden. Sekswerkers en klanten vermijden elkaars 'vochtige ademzone' door werkzaamheden daarop aan te passen.

Daarnaast moeten sekswerkers zich douchen of wassen voor en na iedere afspraak. Het platform SekswerkExpertise, voor positieverbetering van sekswerkers, baseerde het protocol grotendeels op bestaande protocollen van andere contactberoepen, die een maand geleden weer begonnen met werken, zoals kappers, pedicures en schoonheidsspecialisten.

Gewend aan strenge eisen

In de Doubletstraat zijn bovenop de al bestaande strenge maatregelen al extra maatregelen genomen. 'We hebben keurige looproutes gemaakt. Er is met alles rekening gehouden', zegt raamexploitant Patricia Ouwehand. 'We werken normaal al samen met de GGD op het gebied van hygiëne. Wij zijn eigenlijk nog veel meer gewend om met strenge eisen te werken dan menig ander contactberoep. Er is geen enkele medische onderbouwing waarom we niet open kunnen.'

Er staan schotten tussen de stoelen voor de ramen | Foto: Omroep West

In de gangen zijn looproutes en strepen aangebracht | Foto: Omroep West

Sekswerkers stuurden in mei een brandbrief aan het kabinet over het ontbreken van financiële ondersteuning nu ze vanwege de coronacrisis niet mogen werken. Ze voelen zich uitgesloten van coronahulp. Sekswerkers gaan heel streng om met hun gezondheid en met hygiëne, zo werd benadrukt. Ze hebben minder geslachtsziekten dan gemiddeld, werd gesteld. Dat ze niet aan het werk mogen, is naar hun zeggen het gevolg van willekeur.

Sportscholen

Of het kabinet en gezondheidsinstituut RIVM gevoelig zijn voor deze argumenten moet blijken. Eerder kwam het kabinet sauna's en sportscholen tegemoet door ze toestemming te geven per 1 juli open te gaan, twee maanden eerder dan was voorzien.

